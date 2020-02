Oud-bestuurder Vestia naast verduistering ook verdacht van winkeldiefstal

Erik Staal, voormalig bestuurder van woningcorporatie Vestia, wordt naast verduistering ook verdacht van winkeldiefstal. Dat blijkt uit de dagvaarding waarover omroep Rijnmond donderdag als eerste berichtte. Staal moet volgende week donderdag voorkomen bij de rechtbank in Rotterdam.

Het was al bekend dat Staal wordt verdacht van verduistering van 1,2 miljoen euro, witwassen en valsheid in geschrifte. Na zijn vertrek bij Vestia in 2012 stuitte justitie op verdachte betalingen van hem toen hij werkte bij de Housing Association South Africa (HASA). Dat is een stichting voor sociale woonbouw in Zuid-Afrika waar hij enig bestuurder was. Voor deze zaak en de mogelijke winkeldiefstal moet Staal zich volgende week verantwoorden.

Staal zat in april 2017 een maand in voorarrest in verband met zijn handelingen bij HASA. Zeven maanden na zijn vrijlating onder voorwaarden zou hij een paar handschoenen, twee slijpschijven, een contactdoos en een set ledlampen hebben gestolen bij een bouwmarkt in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Derivatenzaak

In 2012 raakte Staal in opspraak toen Vestia failliet dreigde te gaan door miljardenspeculatie met derivaten (renteverzekeringen voor leningen). De kasbeheerder had met een tussenpersoon voor 23 miljard euro aan derivaten opgebouwd. Staal wist hier naar eigen zeggen niets van af. Staal schikte in 2016 voor 1 miljoen euro met Vestia om een civiele rechtszaak over zijn bestuursaansprakelijkheid af te kopen.

Lees meer over de derivatenzaak: ‘Hoe kan Erik Staal dit níet hebben geweten?’

Vorig jaar betaalde Staal 2,4 miljoen euro terug aan HASA. Dit ging om een bedrag dat hij als bestuurder in eigen zak had gestoken. Er zijn volgens justitie „concrete aanwijzingen” dat Staal de schikking met Vestia betaalde met geld van HASA.