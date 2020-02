OM voegt opnieuw per ongeluk foto kroongetuige aan strafdossier toe

Opnieuw zijn per abuis foto’s van kroongetuige Nabil B. in het strafdossier terechtgekomen. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie zegt donderdag de zaak hoog op te nemen en grondig te onderzoeken.

In april en december dook eerder een foto van de kroongetuige in het Marengo-proces op in het strafdossier. Dezelfde foto’s werden weer aan het dossier toegevoegd. „Om de fout te herstellen is donderdag aan de rechtbank en de verdediging gevraagd de desbetreffende cd-rom te ruilen voor een geschoond exemplaar,” schrijft het OM donderdag in een verklaring. De fout werd gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand. „De gang van zaken maakt het noodzakelijk de werkwijze rond het samenstellen van (digitale) strafdossiers opnieuw tegen het licht te houden en aan te passen.”

Kort nadat Nabil B. in het voorjaar van 2018 had besloten te getuigen in het Marengo-proces, werd zijn broer Redouan doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Nabil B. is niet de enige kroongetuige wiens foto in een dossier belandde. In mei werd de foto van Tony de G. - getuige in het proces tegen motorclub Caloh Wagoh - onbedoeld aan het dossier toegevoegd.

In het Marengo-proces staan zestien verdachten terecht voor meerdere moorden en pogingen tot moord. Een van hen is Ridouan Taghi, die tot zijn arrestatie eind vorig jaar de meest gezochte crimineel van Nederland was. Saïd R., ook een verdachte in het Marengo-proces en de vermeende rechterhand van Taghi, werd vorige week aangehouden in Colombia. Zijn uitlevering zal nog „enige tijd” op zich laten wachten, zei het OM vorige week.