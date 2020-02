‘Niks is erger dan aan de beurt zijn als iemand net Whitney Houston foutloos heeft gezongen’

‘Zullen we ‘Africa’ doen, van Toto?” „Nee! Dat doet iedereen al!” Drie vrienden bediscussiëren welk nummer ze willen zingen op een karaokeavond in de Rotterdamse bioscoop KINO. Het boek met de beschikbare liedjes gaat driftig van hand tot hand.

Op het podium trapt karaokehost Wei Not Sing af met ‘It’s Raining Men’. Een van zijn sidekicks nodigt een dame uit het publiek – coltrui, korte rok met Schotse ruit – uit om mee te doen. Tijdens het eerste refrein gaat een van haar handen nog voorzichtig de lucht in, maar deze balt zich al snel in een enthousiaste vuist. „Het klinkt goed, ze zit wel lekker op de toon”, vindt een van de inmiddels zeventig toeschouwers.

„In het begin was ik nog een beetje nerveus, maar dat verdween vanzelf”, zegt een stralende Lara Moreno (33) als ze van het podium stapt. „Mijn vrienden haalden me over om mee te doen.” Het groepje gaat geregeld samen naar karaokeavonden. „Je krijgt een microfoon en je mag zingen, zonder dat er enige druk is.”

Het aantal karaokebars steeg de laatste jaren, zegt Vivian van der Wielen van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. „Met name in de grotere steden. Het is helemaal hip en happening en erg instagrammable. Je ziet dat men op zoek is naar andere manieren van een ‘avondje uit’, beleving is ‘key’.”

Voor karaokehost Wei Yi (37) zijn het daarom hectische maanden. „In december en januari zijn alle personeelsfeesten en eindejaar- en nieuwjaarsborrels. Het fijnste compliment dat ik ooit van een meisje kreeg was: ‘Ik dacht dat mijn collega supersuf was, maar ik heb hem net horen zingen en ik vind hem nu helemaal leuk.’”

Drie jaar geleden begon hij met karaoke als vriendendienst, tijdens een Aziatisch filmfestival in KINO. „Ik nam twee vriendinnen mee, die stak ik in kimono en toen ging het los.” Hij merkt dat karaoke aan populariteit wint. „We krijgen steeds meer aanvragen binnen. Ik ben jurist van beroep, maar als ik wilde had ik hier allang mijn fulltimebaan van kunnen maken.”

Al die talentenjachten op tv

In het eveneens Rotterdamse café Aan Zet organiseert Cor Tomas (65) al tien jaar op vrijdagavond karaoke. In het afgelopen jaar kwamen daar de donderdag, zaterdag en zondag bij. „De baas wil het liefste naar zeven dagen per week. Het lijkt wel alsof iedereen wil zingen tegenwoordig. Ik denk dat het komt door al die talentenjachten op televisie. Het is natuurlijk ook een manier om je te uiten, of dat nou met een positief of negatief liedje is. Dat zeggen de mensen hier ook: als ze een lekker avondje hebben gezongen gaan ze helemaal relaxt naar huis.” In Aan Zet in de Rotterdamse wijk Delfshaven komt wat betreft liedjes (en publiek) alles voorbij. „Nederlandstalig doet het ook altijd goed, ik heb in de drieëntwintig jaar dat ik dit doe nog geen avond meegemaakt waarop André Hazes niet is gezongen.”

Zo’n liefhebber van het levenslied is Erik Verweij (29), in het dagelijks leven advocaat. „Ik sta soms elke week te zingen. Het is voor mij het perfecte intermezzo na het werk en voor het uitgaan.” Hij zingt graag – in zijn eentje – Danny de Munks ‘Ik voel me zo verdomd alleen’. „Ik ben niet zo goed in het podium delen. Overigens ben ik niet per se een topzanger, maar de truc met karaoke is een nummer kiezen dat iedereen kent én dat bij je stem past. Ik ben weleens gruwelijk de mist in gegaan met ‘Wicked Game’ van Chris Isaak, met van die hoge uithalen. Aan de andere kant: als je niet buiten je comfortzone komt, leer je nooit wat.”

Met karaoke kun je volgens hem de sfeer ten goede beïnvloeden. „Of je nou met een vrolijke plaat als ‘Leef’ van Hazes de zaal opzweept of een tragische ballad zingt waarbij iedereen elkaar in de armen valt en de aanstekers de lucht ingaan. Ik maak graag een beetje theater. Dat je de microfoonstandaard als prop gebruikt, dat werk. Het mooie is dat het helemaal niet aankomt op muzikaal talent.”

Salesmedewerker en karaokefan Janneke Oosterveer (32) uit Den Haag beaamt dat. „Eigenlijk vind ik dat karaoke is voor mensen die juist niet kunnen zingen. ,Niks is erger dan aan de beurt zijn als iemand net Whitney Houston foutloos heeft gezongen. Het gaat erom dat het gezellig is.”

Die gezelligheid maakt het volgens Verweij een goede plek om vrouwen te leren kennen. „Inmiddels heb ik al een tijdje een vriendin, maar daarvoor was een karaoketent ideaal. Je hebt veel vrijgezellenfeestjes en hockeyteams; gigantische groepen vrouwen die toch al een beetje jolig zijn. En iedereen praat met elkaar, dat is anders dan wanneer je in een donker hol eentonige techno staat te luisteren. Het helpt dat mensen extraverter worden van karaoke.”

‘De echte jonkies zie je niet’

Dat geldt ook voor Oosterveer: „Het rare is dat ik thuis niet eens onder de douche durf te zingen, maar op een podium heb ik daar geen last van. Het is wel lekker om even in de spotlight te staan, al klinkt dat misschien hedonistisch.” Wei Yi ziet het meest mensen tussen de 25 en 35 jaar tijdens karaokeavonden, de bezoekersstatistieken van zijn sociale media bevestigen dat. Erik Verweij: „De echte jonkies zie je niet.” Janneke Oosterveer: „Ik kom voornamelijk leeftijdsgenoten tegen, het voordeel is dat het al vroeg op de avond losgaat en je niet tot 1 uur hoeft te wachten om te dansen. Aan de andere kant is het soms wel jammer dat de meeste karaokebars om twee uur sluiten, terwijl een groot deel van de mensen er dan net lekker inkomt.”

Terug in KINO gaan om twee uur ’s nachts inderdaad de lichten aan, met Anita Meyer’s ‘Why Tell Me Why’ als afsluiter. Het is de hele avond druk geweest. Wei Yi: „Zingen is heel bevrijdend, dat geldt voor iedereen, ongeacht uit wat voor bubbel je komt. En we leven in een individualistische maatschappij waarin mensen op socials hun best doen om te shinen. Ze vinden het lekker ook eens live de spotlight op zich te hebben.”

Karaoke: de clichés Clichés met goede reden: iedereen blèrt ze keihard mee

Dromen zijn bedrog - Marco Borsato

Deze eerste megahit van Borsato uit 1994 is pure, up-tempo nostalgie. I want it that way - Backstreet Boys

Zingen mannen graag samen. Rustige coupletten, stevige refreinen en veel, veel emotie. Wannabe - Spice Girls

Voor vriendinnengroepjes die niet terugdeinzen voor het snelle refrein. Chaos gegarandeerd, maar daarom extra leuk. Angels - Robbie Williams

Perfect voor de solozanger die volume kan en wil maken en er op uit is om de zaal plat te zingen. Toxic - Britney Spears

Doet het extra goed met een wellustig dansje. Brabant - Guus Meeuwis

Onvervalste inhaker, lekker rustig. Iedereen zingt mee, inclusief zachte gelegenheids-g.

Karaoke: extraordinaire Nummers die nét iets minder voor de hand liggen Girl - Anouk

Een onvervalste powersong waarin elke gendervariant frustratie kwijt kan. Oh kleine jodeljongen - Manke Nelis

Het oudere publiek zal deze karaokeklassieker meteen meezingen, terwijl het hoge authenticiteitsgehalte menig millennial bekoort. Don’t let go - En Vogue

Tijdloos r&b-nummer met fijne tempowisselingen en samenzang. My Life - Billy Joel

Een rebelse up-tempo klassieker voor de onafhankelijke zanger of zangeres. Wie kan mij vertellen - Andre Hazes jr.

Lekkere meezinger die alvast voorsorteert op de kater van de volgende dag. Don’t stop me now - Queen

Energieker en aanstekelijker dan dit wordt het niet.

