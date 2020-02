Nederlandse economie groeit met 1,7 procent

De Nederlandse economie groeide in 2019 met 1,7 procent, de laagste stijging sinds 2014. Dat blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De economische groei neemt sinds 2017 af. In 2018 bedroeg de stijging van het bruto binnenlandse product (bbp) 2,5 procent, een jaar eerder nog 2,9 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde donderdag de eerste groeicijfers van de Nederlandse economie over heel 2019, en de voorlopige resultaten van het laatste kwartaal van 2019. „De groei in 2019 is te danken aan meer consumptie en investeringen. Het handelssaldo droeg negatief bij,” schrijft het CBS in een persbericht.

In de laatste drie maanden van afgelopen jaar groeide de economie met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei in het vierde kwartaal is te danken aan de consumptie, de investeringen en het handelssaldo, meldt het CBS.

