Nederland binnen Europa aan kop in digitale vaardigheden

Nederlanders lopen in Europa aan kop wat betreft digitale vaardigheden. Samen met Finnen presteren zij het beste als het bijvoorbeeld gaat om het gebruik van computer en online diensten. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en andere Europese lidstaten. Onderaan de lijst staan Bulgarije en Roemenië.

Bovendien is het aantal Nederlanders dat handig is met computer flink toegenomen. In 2015 had 43 procent van de Nederlandse inwoners tussen de 16 en 75 jaar meer dan basis digitale vaardigheden. Dat aantal is nu 50 procent. Vooral jongere hoogopgeleiden beschikken over digitale vaardigheden boven het basisniveau.

Het CBS onderscheid vier gebieden: informatie, communicatie, online diensten en software. Wat betreft de vaardigheid ‘informatie’, zoals bestanden verplaatsen en informatie opzoeken via het internet, beschikt 89 procent van de Nederlanders over meer dan basiskennis. Het Europese gemiddelde is 71 procent.

Ook op de gebieden ‘communicatie’, zoals e-mailen, en ‘online diensten’, zoals online winkelen, scoren Nederlanders hoog: respectievelijk 83 en 81 procent. Op het gebied van software, zoals het gebruik van spreadsheets, scoren Nederlanders iets lager, namelijk 55 procent. Toch ligt ook dit aantal nog boven het Europees gemiddelde.

