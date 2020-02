‘Kosten verduurzaming huizen te laag ingeschat’

Het verduurzamen van huizen, onderdeel van het klimaatakkoord, wordt duurder dan eerder werd aangenomen. De kosten zijn te laag ingeschat, erkent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), donderdag in het AD. Hoeveel de kosten te laag zijn ingeschat, is nog niet bekend.

Het PBL nam in 2019 niet alle kostenposten mee in de berekening van de kosten voor de landelijke verduurzaming van huizen, schrijft het AD. Het gaat onder meer om extra kosten die aannemers rekenen. „Een aannemer wil winst maken en brengt daarvoor vaak een vast percentage in rekening”, zegt PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst tegen de krant. „Dat hebben we niet meegenomen, terwijl het wél relevant is.” Ook de rente op benodigde leningen aan woningcorporaties werd te laag ingeschat.

Volgens de koepel van woningcorporaties Aedes, die eerder al klaagde dat het PBL de kosten voor de verduurzamingsoperatie te laag inschatte, zullen de kosten tot 50 procent hoger uitvallen. PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst denkt dat het verschil „veel kleiner” is, maar erkent dat het om „grote bedragen” gaat. Het planbureau neemt bij toekomstige berekeningen de extra kosten wel mee. Het PBL komt later op de dag met een reactie.

In het klimaatakkoord van 2019 werd afgesproken dat anderhalf miljoen huizen in 2030 duurzaam en gasvrij moeten zijn. Woningcorporaties spelen daarin een grote rol en zullen flink moeten investeren. Corporaties verwachten ruim 100 miljard euro kwijt te zijn aan de verduurzaming van de woningen. Het zou jaarlijks om 3,4 miljard euro gaan, becijferde Aedes in 2018. In 2050 moeten alle huizen zijn verduurzaamd.