Jarenlange celstraffen geëist tegen verdachten Moerdijkse methboot

De vier verdachten die terechtstaan in de zaak rondom het drijvende crystalmethlaboratorium in Moerdijk, moeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt vier tot vijf jaar de cel in. Tijdens de rechtszaak dinsdag en donderdag bleven de drie Mexicaanse verdachten veelal zwijgen. Het OM eiste donderdag tegen ieder van hen vijf jaar cel. De drie werden bij het schip aangetroffen toen de waterpolitie het bij een routinecontrole ontdekte.

De Nederlandse verdachte Cor B., die het schip verhuurde en daardoor volgens het OM een faciliterende rol speelde, hoorde vier jaar cel tegen zich eisen. B. stelt dat hij „niet meer terug kon” toen de Mexicanen hem benaderden om „medicijnen” te fabriceren in het ruim. Hij zegt ook niet geweten te hebben dat het schip van binnen was verbouwd. De aanklager gelooft niet dat B. niet wist dat het om de productie van synthetische drugs ging.

Op het schip werd de zeer verslavende harddrug crystal meth geproduceerd. De drugs die in het ruim werden aangetroffen, hadden volgens het OM een straatwaarde van drie miljoen euro.