Hypotheekrente duikt voor het eerst onder de 1 procent

De rente voor een tienjaarshypotheek met Nationale Hypotheekgarantie is voor het eerst tot onder de 1 procent gezakt. De Haagse zakenbank NIBC lanceert deze donderdag een nieuw hypotheeklabel, Lot Hypotheken, dat de lening tegen 0,99 procent aanbiedt. De huidige laagste rente voor een dergelijke lening bedraagt volgens Hypotheek Data Netwerk 1,04 procent.

Naast de lening met een looptijd van tien jaar biedt de bank alle rentevaste periodes aan tot en met twintig jaar. Het rentetarief voor de langste looptijd, die ook volledig op de markt voor NHG-woningen is gericht, bedraagt 1,41 procent. Frits van der Scheer, bij NIBC verantwoordelijk voor het nieuwe label: „Daarmee zijn we op dit moment de laagste.” De verwachting is dat andere aanbieders van NHG-hypotheken snel zullen volgen en de rentes ook verder zullen verlagen.

Extreem lage rentestanden

NIBC biedt al sinds 2013 hypotheken aan onder het label NIBC Direct. Er staat inmiddels voor 9,6 miljard euro aan hypotheken in de boeken van de bank (stand medio 2019). Net als veel andere banken kiest de bank er nu voor een nieuw label te lanceren om zo te kunnen groeien in hypotheken en investeerders. Die keuze wordt ingegeven door de extreem lage rentestanden van dit moment, waardoor huizenkopers hun hypotheek vaak voor twintig jaar of meer willen vastzetten.

Voor banken zijn dergelijke lange hypotheken relatief ongunstig, omdat ze die langlopende verplichtingen moeilijk kunnen ‘dekken’ met kortlopende tegoeden als spaargeld.

Voor externe investeerders als pensioenfondsen zijn de langjarige hypotheken juist weer aantrekkelijk, gegeven de verplichtingen van dergelijke fondsen voor de lange termijn.

Lagere rentes duwen ook de hypotheektarieven omlaag. Voorlopig blijft dat zo. Maar geld toe op je hypotheek, kan dat?

Om de wensen van investeerders te vertalen in concrete hypotheken is de laatste jaren een aantal zogenoemde regiepartijen de hypotheekmarkt op gekomen. Zij halen enkel geld op bij investeerders en verkopen daarvoor hypotheken via intermediairs. Ook de grootbanken Rabobank en ABN Amro hebben inmiddels externe investeerders achter (delen van hun) hypotheken zitten. De bank zit er dan alleen nog tussen als intermediair en om specifieke risico’s als overbruggingskredieten af te dekken of kortlopende leningdelen op zich te nemen.

Ook NIBC deed dit al sinds 2016, in samenwerking met vermogensbeheerder AXA Investment Managers, onder de merknaam NIBC Direct. Die post is goed voor zo’n 3,3 miljard euro aan hypotheken. Met Lot Hypotheken vergroot NIBC nu de mogelijkheid om klanten langjarige hypotheken te verstrekken, zonder dat de bank daar zelf de risico’s voor draagt. De hypotheken worden verstrekt en daarna gebundeld en doorgeschoven naar de balans van de externe investeerder (gesecuritiseerd). Die ontvangt de maandelijkse inkomsten van de hypotheken.

Twee investeerders

NIBC heeft voor de lancering van het nieuwe label twee partners gevonden die de hypotheken willen afnemen. Wie dat zijn, wil NIBC niet zeggen, omdat dat voor de consument niet relevant geacht wordt. De bank bepaalt de rentetarieven en de investeerders bepalen tegen welke hypotheekrente en in wat voor soort hypotheken het geld belegd mag worden.

Voor Lot Hypotheken geldt dat het gaat om huizen die onder de NHG vallen (woningen tot 310.000 euro of 328.600 euro als er energiebesparende maatregelen worden genomen). Daarbij zet de nieuwe aanbieder extra in op verduurzaming: de kosten voor een energiebesparingsrapport worden bijvoorbeeld (grotendeels) vergoed en er wordt een duurzaamheidslening tegen 0,5 procent rente aangeboden.

Van der Scheer van NIBC: „We beginnen nu met de NHG-hypotheken, maar willen dat later uitbreiden naar hypotheken die daar niet onder vallen.” Ook kunnen andere investeerders hun geld via NIBC omzetten in Lot Hypotheken, zegt Van der Scheer. Uiteindelijk wil NIBC met het nieuwe label tot de top-5 van de aanbieders van NHG-hypotheken in Nederland gaan behoren.

Steeds lager Hypotheekrente 0,99 procent bedraagt de rente op een lening met een looptijd van tien jaar voor een NHG-hypotheek. 1,41 procent bedraagt de rente voor een lening met een looptijd van twintig jaar.