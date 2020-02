Mijn zoon (15) komt er opeens achter dat hij een lesuur eerder op school moet zijn dan gedacht. Hij haast zich om nog op tijd te komen. „Rustig fietsen”, zeg ik tegen hem. „Beter vijf minuten te laat, dan…” „Zestig jaar te vroeg”, maakt hij mijn zin af.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl