FC Den Bosch moet deel tribune leeghouden na racistische uitingen

De tribunevakken van FC Den Bosch vanwaar Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira in november racistisch werd bejegend, moeten de komende twee wedstrijden leeg blijven. Dat heeft de tuchtcommissie van de KNVB donderdag bepaald. De eerstedivisieclub heeft volgens de tuchtcommissie zowel tijdens als na de wedstrijd niet op adequate wijze ingegrepen en onvoldoende maatregelen genomen om racisme tegen te gaan.

De wedstrijd in de eerste divisie werd in november enkele minuten stilgelegd nadat Mendes Moreira racistisch werd bejegend door supporters van FC Den Bosch. Dat leidde tot veel verontwaardiging over racisme in het voetbal. Vorige week werd bekend dat het kabinet de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar stelt om racisme in het voetbal aan te pakken.

Stadionspeaker

De tuchtcommissie verwijt FC Den Bosch dat tijdens de wedstrijd werd weersproken dat er sprake was van racisme. „Dit blijkt onder meer uit het feit dat de stadionspeaker tijdens de wedstrijd niet heeft gemeld dat het stilleggen van de wedstrijd te maken had met racisme, terwijl dit het geval was.” De club wordt ook verweten dat na de uitingen niet is ingegrepen en dat „slechts één” dader is geïdentificeerd en een stadionverbod heeft opgelegd gekregen. FC Den Bosch erkende een dag na de wedstrijd alsnog dat er sprake was van racisme.

FC Den Bosch gaat niet in beroep tegen de straf, die aankomende vrijdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht al van kracht gaat. Supporters met een seizoenkaart op de tribunevakken die dichtblijven, zijn ook elders in het stadion niet welkom. „Bij gebreke aan identificatie van de daders is daar niet aan te ontkomen”, aldus de tuchtcommissie, die puntenaftrek of een geldboete geen passende straf vindt.