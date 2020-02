Eisen tot vijf jaar cel voor productie crystal meth op vrachtschip

Deze manier van crystal meth produceren is in Nederland nog nooit eerder gezien, zegt de officier van justitie deze donderdag in de rechtbank van Breda. De drie Mexicanen hergebruiken de afvalstoffen van de bereide drugs om er nieuwe drugs van te maken – een primeur. En de ontdekking van het lab, mei vorig jaar, op het 85 meter lange vrachtschip in Moerdijk was ook al heel bijzonder.

Tegen de drie Mexicanen die op de boot de verslavende drug crystal meth produceerde, eiste justitie vijf jaar gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest. De Nederlandse schipper Cor B., die eerder veroordeeld is voor betrokkenheid bij het runnen van een hennepkwekerij, hoorde vier jaar tegen zich eisen (wederom met aftrek voorarrest), omdat hij zijn schip aanbood als productielocatie en wist dat er drugs gemaakt werd.

Werken in opdracht

Eén ding weet de officier zeker: de Mexicanen werken in opdracht, want het drugslab is te groot voor het trio. De forensische opsporing vond bovendien dna-sporen van onbekende personen. Als de rechtbank vraagt wie hun opdrachtgevers zijn, zwijgen de mannen. De advocaat van de broers Diego en Victor V.J. snapt dat wel: praten is gevaarlijk voor de familie in het thuisland. Zijn cliënten zijn „onderknuppels” die zonder daar vragen bij te stellen klusjes hebben uitgevoerd. Hij verwijt het OM dat ze te weinig onderzoek heeft gedaan naar de opdrachtgevers.

Voor inmenging van Mexicaans drugsbendes zijn verschillende aanwijzingen. Op de telefoon van Diego V.J. (27) treft de politie tips en instructies aan. Zo appt een Mexicaans nummer stap voor stap hoe hij de drugs moet ‘koken’. Ook zijn foto’s aangetroffen van betaalopdrachten naar verschillende personen uit Mexico. Wie deze personen zijn, blijft onopgehelderd.

Nederland als opslagbasis

Drugsbendes uit Mexico kiezen Nederland niet meer alleen als strategische doorvoerhaven voor cocaïne, maar sinds kort ook als opslagbasis voor meth-labs. Het scheelt werk: ze hoeven de drugs niet meer naar Europa te verschepen en de benodigde grondstoffen zijn via de omringende havens (Rotterdam en Antwerpen) makkelijk in te voeren. Ze kunnen op deze manier meer meth op de Europese markt verkopen.

Begin vorig jaar werden drie Mexicanen aangehouden in een lab in het Zuid-Hollandse Wateringen. En net over de grens in België pakte de politie in een drugslab ook Mexicanen, Nederlanders, een Colombiaan en een Belg op. Volgens onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving is Nederland inmiddels één van de hoofdproducenten van meth in Europa. Ze noemt de betrokkenheid van Mexicanen daarbij „bijzonder zorgelijk”.

Steeds vaker treft de politie crystal meth aan met een Mexicaanse signatuur, die bekend staat om zijn heldere, witte kristallen – ‘ice’ genoemd. Voor zulke meth moet de methamfetaminepoeder geherkristalliseerd worden. Die bereidingswijze heeft een economisch motief: de drug is sterker en levert meer geld op. Het spul is voor de export, volgens de officier, naar andere Europese landen en Australië. In Nederland slaat het middel vooralsnog alleen binnen een nichegroep in de gayscene enigszins aan.