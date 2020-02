DWDD-Day: het einde van een tv-monument

Het leek of er vijftien jaar adrenaline uit Matthijs van Nieuwkerk was weggestroomd. Hij zat in een gewatteerd vest, een tikje opgevouwen alsof hij het een beetje koud had, op de rand van de tafel in een vrijwel verlaten DWDD-studio. Hij formuleerde langzaam.

De man van het nieuws van de dag leek te vergeten dat hij de verslaggever van het NOS Journaal aan moest kijken, terwijl hij tussen zachte ‘eh’s’ vertelde dat hij lang had geaarzeld over zijn besluit om te stoppen met De Wereld Draait Door. „Het is gewoon bijna mijn leven hè, althans als je aan het werk bent, het is intens. Op een gegeven moment dacht ik: nee, er zit echt een einde aan.”

Aan het begin van zijn eigen uitzending was Van Nieuwkerk alweer energieker, maar nog steeds leek hij zijn aanstaande afscheid meer als een familie-gelegenheid te ervaren dan als een tv-historisch moment. Hij vertelde over de aankondiging, die ochtend, voor de medewerkers van het programma, benadrukte dat hij het fijn vond dat zijn ‘trouwe vriend’ Marc-Marie Huybregts hem op deze woensdag terzijde stond als tafelheer. Toen Huybregts hem complimenteerde, antwoordde hij huiselijk: „Lief dat je dat zegt.”

DWDD richtte de terugblikbril alvast op zichzelf. Alexander Klöpping, voor de 84ste keer (telling DWDD) uitgenodigd, nam zijn eigen DWDD-optredens door. Voer voor critici die DWDD op het eigen wereldje gericht vinden, maar het was aardig om oude beelden te zien waarin de zin „Twitter is nu van belang” werd uitgesproken. Ook was er de fysieke paniek die Van Nieuwkerk overviel toen hij eens, met een VR-bril op, een virtuele achtbaan op werd gesleurd.

Huisdichter Nico Dijkshoorn probeerde in zijn wekelijkse bijdrage op het gemoed van zijn gastheer te werken: „Matthijs, niet huilen jongen! Geniet man!” Van Nieuwkerk luisterde in opperste concentratie, maar huilen deed hij niet.

Hoewel de wereld onverstoorbaar doordraaide, was het in alle actuele programma’s, zoals RTL Boulevard het zei, DWDDD-Day. Met kolossaal veel tv-mensen die een verleden bij het programma hebben. Boulevard stuurde ex-Jakhals Lex Uiting op pad, een andere ex-Jakhals (Annechien Steenhuizen) kondigde een uitgebreid blok over het afscheid van haar voormalige baas aan in het NOS Journaal van acht uur en tussendoor liet oud-tafeldame Roos Moggré zich in EenVandaag bijpraten over hoe er op sociale media op het nieuws was gereageerd. TV-kenner Ron Vergouwen pleitte in RTL Boulevard voor een ere-Televizierring voor Van Nieuwkerk.

Eva Jinek constateerde dat alle negen gasten aan haar tafel ooit te gast waren geweest in De Wereld Draait Door, iets wat mij niet per se ideaal lijkt. AD-televisiecritica Angela de Jong was uitgenodigd om de DWDD-exit te duiden. Zij werd door Jinek ter verantwoording geroepen over haar bewering in de krant dat DWDD zo ergerlijk grachtengordelig en linksig is. Al snel stuwden de ex-DWDD gasten aan de Jinektafel elkaar op tot groot enthousiasme. De Jong signaleerde nog dat het „chic” van de publieke omroep is om DWDD niet voort te zetten met nieuwe presentatoren, al was zij zelf best benieuwd naar wat dat had opgeleverd.

Talkshow Op1 was zuiniger met de talkshowanalyse. Men wijdde geen apart item aan het vertrek van de studio-buurman op het Westergasfabrieksterrein. Wel leverden de gasten commentaar op een compilatie DWDD-filmpjes. Arjen Lubach, óók een man met een DWDD-rubriek op zijn cv, erkende dat hij alles ziet in de weken dat hij Zondag met Lubach maakt. Soms wil hij zijn tv uit het raam gooien. Later probeerde hij vergeefs iets te vinden op zijn telefoon: „Heeft Matthijs van Nieuwkerk de wifi al uitgezet?”