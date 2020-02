Britse minister van Financiën Javid stapt onverwachts op

De Britse minister van Financiën Sajid Javid heeft donderdag onverwachts zijn ontslag ingediend. Hiermee verrast hij premier Boris Johnson, die vandaag de langverwachte nieuwe samenstelling van het Britse kabinet bekendmaakte. Er is formeel geen verklaring uitgekomen voor zijn vertrek.

De aankondiging komt als een vervelende verrassing voor premier Johnson, die op goede voet staat met Javid. Johnson maakte donderdag de nieuwe kabinetsploeg bekend waarmee hij de Brexitonderhandelingen binnenkort wil gaan voeren. Javid zou een van de ministers zijn die niet ontslagen zou worden. De 39-jarige Rishi Sunak is inmiddels benoemd als opvolger.

Ruzie met Cummings

Het was al bekend dat Sajid Javid overhoop lag met een van Johnsons belangrijkste adviseurs, de als omstreden geldende Dominic Cummings. In september ontsloeg Cummings zonder overleg een belangrijke medewerker van Javid, waarna de twee elkaar geregeld openlijk bekritiseerden via de Britse media. Javid zou donderdag de opdracht hebben geweigerd om al zijn adviseurs te ontslaan, en daarna volgens de BBC en Reuters de eer aan zichzelf hebben gehouden.

In de nieuwe samenstelling van het Britse kabinet verliezen de minister voor Noord-Ierland Julian Smith en Andrea Leadsom van Economische Zaken hun posten. Ook Esther McVey (onderminister voor Volkshuisvesting) en Theresa Villiers (minister voor Milieu) keren niet terug in het kabinet.