Ajax en Chelsea akkoord over miljoenentransfer Ziyech

Ajax heeft met Chelsea een akkoord bereikt over de transfer van Hakim Ziyech. De Engelse club betaalt 40 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder, meldt Ajax donderdag. Het transferbedrag kan middels bonussen met 4 miljoen euro oplopen. Ziyech blijft tot de zomer voor Ajax voetballen. Hij moet het contract met de club uit de Premier League nog tekenen, wat in deze fase vaak slechts een formaliteit is.

Ziyech stond nog tot de zomer van 2022 onder contract bij Ajax. De Marokkaanse international maakte op 11 september 2016 zijn debuut voor de Amsterdammers. Tot nu toe speelde hij 160 officiële wedstrijden, waarin hij 49 doelpunten maakte. Hij werd vorig jaar landskampioen met de Amsterdammers en won ook de KNVB-beker. Dit seizoen voegde hij daar met de Johan Cruijff Schaal nog een prijs aan toe.

Lees ook dit portret van Hakim Ziyech uit 2017: ‘Liever eerlijk en gehaat, dan geliefd en achterbaks’

Champions League

Chelsea staat vierde in de Premier League, met 32 punten minder dan koploper Liverpool. De zesvoudig landskampioen speelde eerder dit seizoen in de groepsfase van de Champions League tegen Ajax. Tijdens de wedstrijd in Londen, die in 4-4 eindigde, gaf Ziyech twee assists. In tegenstelling tot Ajax bereikte Chelsea wel de laatste zestien in de Champions League, waarin de ploeg het Duitse Bayern München treft.

Ziyech is dit seizoen met Ajax nog in de race om drie prijzen. De Amsterdammers zijn koploper in de eredivisie en bereikten woensdag de halve finales van de KNVB-beker. In de kwartfinale tegen Vitesse (3-0 winst) maakte Ziyech na ruim een maand blessureleed zijn rentree voor Ajax, dat volgende week in de Europa League speelt tegen Getafe uit Spanje.