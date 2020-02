2 miljoen euro boete Rabobank voor overtreden regels bonussen

Rabobank heeft drie boetes van in totaal 2 miljoen euro opgelegd gekregen voor het niet naleven van Europese beloningsregels. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag bekendgemaakt. De bank maakte in 2014 fouten bij de uitbetaling van meerdere bonussen.

Aan drie medewerkers werd een bonus uitgekeerd die hoger was dan hun vaste beloning. Ook betaalde de bank deze beloning aan 130 medewerkers niet deels uit in bijvoorbeeld aandelen of opties, terwijl dat wel zou moeten. Bij 125 van hen werd de bonus bovendien te vroeg uitbetaald. De regels werden overtreden bij medewerkers in de buitenlandse tak van Rabobank, meldt de bank in een verklaring. Sinds 2015 voldoet de bank, die geen bezwaar aantekent, weer aan de regels.

Mogelijk wacht Rabobank later dit jaar ook een boete vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Dat zei topman Wiebe Draijer donderdagochtend bij de presentatie van de jaarcijfers, meldt persbureau ANP. In november werd bekend dat de bank 40.000 klanten in de laagste risicoklasse indeelde zonder dit voldoende te onderbouwen. In april bekijkt DNB of deze dossiers naar behoren zijn doorgelicht.

Lage rente

De winst van Rabobank daalde in 2019 door de lage rente, blijkt uit donderdag gepubliceerde jaarcijfers. Ook zette Rabobank uit voorzorg circa 1 miljard euro opzij voor leningen die mogelijk niet terugbetaald zullen worden. De bank maakte vorig jaar 2,2 miljard euro winst, 800 miljoen euro minder dan in 2018.

De lage rentestanden drukten vorig jaar ook de winst van concurrenten ING en ABN Amro. Alle drie de banken voeren dit jaar een negatieve rente van 0,5 procent in voor vermogende klanten. Klanten van Rabobank en ING betalen dit tarief over hun saldo boven de 1 miljoen euro, rekeninghouders bij ABN vanaf 2,5 miljoen euro.