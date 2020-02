Aantal nieuwe besmettingen met Wuhan-coronavirus stijgt minder snel

Aantal doden en nieuwe besmettingen stijgt minder snel

Het aantal besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus lijkt iets minder snel te stijgen. Dat meldt het Chinese ministerie van Volksgezondheid woensdag volgens persbureau Reuters. Het totaal aantal besmettingen is een dag eerder opgelopen met 2.015 naar 44.653 mensen. Dat is de kleinste dagelijkse stijging sinds eind januari. Wetenschappers in China zijn daarom voorzichtig positief.

Het aantal doden als gevolg van covid-19, de naam van de ziekte die het virus veroorzaakt, is met 97 opgelopen naar 1.113. Dat is een kleinere stijging dan een dag eerder. Een belangrijke medisch adviseur van de Chinese regering Zhong Nanshan zei dinsdag dat in meerdere provincies het aantal besmettingen is gedaald en voorspelt dat de epidemie mogelijk in april voorbij is.

De internationale beurzen trekken langzaam weer aan, nadat ze eerder in de min stonden vanwege het nieuwe coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt echter dat het ergste wellicht nog niet voorbij is. Hoewel het virus mogelijk in China over zijn piek heen is, kan het virus in zich in het buitenland nog verder verspreiden als er geen goede maatregelen worden genomen.

Zo neemt de situatie in Singapore ook steeds meer de vorm aan van een uitbraak. Inmiddels zijn daar 47 mensen besmet geraakt met SARSCoV2 (de naam die de WHO aan het virus heeft gegeven) en het aantal besmettingen lijkt toe te nemen. De grootste bank in het land evacueerde driehonderd werknemers nadat een besmetting werd ontdekt.