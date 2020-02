VN: vier Nederlandse bedrijven doen zaken in bezet Palestijns gebied

Vier Nederlandse bedrijven, waaronder Booking.com, staan op een lijst van de Verenigde Naties met bedrijven die zakendoen met illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De nederzettingen zijn volgens de VN in strijd met het internationaal recht.

Naast Booking staan ook de in Nederland gevestigde Tahal Group International B.V., telecombedrijf Altice Europe N.V en vastgoedbedrijf Kardan N.V. op de lijst. Ook het moederbedrijf van busmaatschappij EBS, die onder meer buslijnen exploiteert in Waterland, Haaglanden, Voorne-Putten en Roosenburg, staat op de lijst. Dat moederbedrijf, Egged, heeft buslijnen tussen nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Volgens het rapport van het Bureau Mensenrechten van de VN gaat het in totaal om 94 ondernemingen in Israël en achttien ondernemingen in zes andere landen. Die landen zijn, naast Nederland: de Verenigde Staten, Frankrijk, Luxemburg, Thailand en het Verenigd Koninkrijk. Bekende bedrijven die op de lijst staan, zijn Airbnb, Expedia en TripAdvisor. Verhuurplatform Airbnb zei in 2018 dat het zou stoppen met het aanbieden van huizen in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Groei nederzettingen

De Palestijnse autoriteiten hebben het rapport over de bedrijven geprezen als „een overwinning voor het internationale recht”. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz noemt de publicatie van de lijst een „beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden”.

De afgelopen jaren is het aantal nederzettingen ondanks internationale kritiek gegroeid tot zo’n 240. Ook het aantal joodse kolonisten in bezet gebied is gegroeid tot 630.000. De door Israël bezette gebieden zijn de Westelijke Jordaanoever, de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem. Hoewel de meeste landen Jeruzalem niet erkennen als de hoofdstad van Israël, deden de VS dat onder president Donald Trump in 2017 wel. Een jaar later werd ook de Amerikaanse ambassade verhuisd naar Jeruzalem, wat voor veel spanning zorgde in de regio.