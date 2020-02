Vast op cruiseschip Diamond Princess

Zo'n 3.700 mensen, cruisegangers en bemanningsleden worden nog steeds in quarantaine gehouden op het cruiseschip Diamond Princess. Het ligt voor de rede van de Japanse havenstad Yokohama. Daar had een cruise van veertien dagen moeten eindigen, maar via een passagier die in Hongkong van boord is gegaan, zijn opvarenden van dit luxe cruiseschip besmet.