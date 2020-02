Van Nieuwkerk weg bij De Wereld Draait Door, programma stopt

Matthijs van Nieuwkerk stopt na vijftien jaar als presentator van het het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Dat meldt BNNVARA woensdag. Van Nieuwkerk (59) maakt het huidige seizoen af. Met zijn vertrek komt er ook een einde aan DWDD.

De laatste uitzending van DWDD wordt op vrijdag 27 maart uitgezonden. Van Nieuwkerk blijft wel bij de publieke omroep. Hij heeft voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA en gaat vanaf begin volgend jaar een nieuw programma op zaterdagavond maken. Wat voor programma dat gaat zijn, is nog onduidelijk.

Van Nieuwkerk noemt zijn tijd als presentator van DWDD „een weergaloos avontuur” waarin hij „veel dromen” zag uitkomen. „We hebben in die dagelijkse driekwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien.”

‘Een van de grootste successen’

BNNVARA-directeur Gert-Jan Hox noemt DWDD „een van de grootste successen uit de vaderlandse televisiegeschiedenis” waar Van Nieuwkerk „met hart en ziel” aan werkte. „Onder zijn leiding vond het programma zichzelf keer op keer opnieuw uit en wist het kijkers steeds te verrassen, te boeien en te ontroeren.” Volgens Frans Klein, tv-directeur van de NPO, is de talkshow „de publieke omroep ten voeten uit”.

De talkshow wordt sinds 2005 gepresenteerd door Van Nieuwkerk. Er gingen al langer geruchten dat DWDD zou stoppen. De talkshow was sinds eind 2017, toen het dertiende seizoen begon, minder vaak op televisie. Sindsdien duren de seizoenen zes maanden in plaats van negen. Het inkorten gebeurde op verzoek van Van Nieuwkerk.

Balkenendenorm

Met het nieuwe contract dat Van Nieuwkerk heeft getekend, wordt zijn salaris teruggeschroefd tot maximaal de Balkenendenorm van 194.000 euro. Een uitzonderingsregel voor ‘uitzonderlijke talenten’, waar BNNVARA voor Van Nieuwkerk gebruik van maakte, is in 2017 afgeschaft. Er was de afgelopen jaren regelmatig discussie over zijn salaris. In 2017 verdiende hij 580.000 euro per jaar, vorig jaar was dit 363.000 euro.

BNNVARA-directeur Hox sprak vorig jaar zijn vrees uit dat Van Nieuwkerk vanwege de nieuwe salarisregels zou vertrekken naar een commerciële omroep. De hoge reclame-inkomsten waarvoor hij verantwoordelijk zou zijn, werden volgens Hox onderschat. Van Nieuwkerk zou zijn salaris „al na twee weken DWDD” hebben terugverdiend.