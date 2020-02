Unilever stopt met reclame voor ongezonde kinderijsjes

Voedselgigant Unilever stopt met het maken van reclames voor calorierijke ijsjes die gericht zijn op kinderen tot twaalf jaar oud. Het bedrijf wijst op het groeiende aantal kinderen met obesitas en belooft om voor het einde van dit jaar alle marketinguitingen op straat en in de media te staken, schrijft het in een verklaring.

Het gaat in Nederland en België om de ijsmerken onder de vlag van Ola en die gericht zijn op jonge kinderen, zoals de Raket, Schatkist, Calippo en Kinder Bueno. Unilever stopt naast kinderadvertenties ook met het inhuren van influencers en beroemdheden die op sociale media populair zijn bij kinderen onder de twaalf. Ook zullen op verpakkingen van kinderijsjes minder cartoonfiguren staan.

110 calorieën

„Het gaat om alle reclame-uitingen die specifiek gericht zijn op deze doelgroep. Dat zijn in Nederland alleen kinderijsjes, voor andere producten worden geen reclames voor kinderen gemaakt”, zegt een woordvoerder van Unilever woensdag tegen NRC.

De actie is de opmaat naar de verkoop van gezonder ijs. Unilever streeft ernaar dat kinderijsjes uit het Ola-assortiment straks niet meer dan 110 calorieën en maximaal 12 gram suiker per ijsje bevatten. Voor de producten en reclames die zijn gericht op volwassenen verandert er voorlopig niets. Wel zegt het bedrijf dat het ook volwassen klanten in de toekomst vaker op verantwoorde keuzes wil wijzen.