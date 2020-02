Thierry Baudet is bang voor Marokkanen

Het is een van de grootste clichés onder Marokkaanse Nederlanders: in Nederland ben je Marokkaan, in Marokko een Nederlander. Dat geldt overigens ook voor andere Marokkanen in de diaspora, en op vakantie in Marokko was het dan ook altijd vooroordelen schieten. Marokkaanse Fransen vonden we arrogant en geassimileerd – dat jongeren met hun ouders in het Frans en niet in de moedertaal communiceerden vonden we ronduit onbeschoft. Marokkaanse Vlamingen vonden we boers, Marokkaanse Duitsers saai en degelijk. Over Marokkaanse Nederlanders wordt dan weer gezegd dat ze brutaal en luidruchtig zijn – dat noemen we in Nederland volgens mij ‘direct’.

Direct, zo dacht Baudet over te komen toen hij vol op het orgel ging over Marokkanen met zijn inmiddels beruchte ‘treintweet’. Twee „dierbare vriendinnen” zouden zijn lastiggevallen door „vier Marokkanen”. Achteraf bleken het controleurs te zijn, maar dat deed er niet toe. Het hadden vier vreemde mannen van Maghrebijnse afkomst kúnnen zijn. Zo interpreteert de achterban het voorval inmiddels ook.

Dat mag geen verrassing heten. De angst voor Marokkanen is welhaast de raison d’être van het FVD. Angst voor Marokkaanse mannen, om precies te zijn. De tweet past dan ook in een patroon waarbij de nadruk ligt op angst voor ‘vermenging’, maar ook voor de in Baudets ogen dominante aanwezigheid van Marokkanen in de publieke ruimte. Zo zei de FVD-leider in een gesprek met Trouw-columnist Stevo Akkerman dat hij op straat „standaard” samen met zijn vriendin omver wordt gelopen door „groepjes allochtonen”.

Het sentiment waar Baudet vakkundig aan appelleert, is primitief, namelijk: ze moeten met hun bruine poten van onze blonde dochters afblijven. We noemen het eufemistisch een hondenfluitje. Wel een beroerd hondenfluitje als iedereen het kan horen.

Ik kon me daarom niet aan de indruk onttrekken dat de ophef de afgelopen week voor een deel uiteindelijk niet zozeer ging over de boodschap van de tweet. De verontwaardiging ontstond vooral door de onjuistheid van de tweet. En als de NS het bericht niet had kunnen ontkrachten, had Baudet slechts problemen ‘benoemd’. Het is wachten op een incident waar een Marokkaan bij betrokken is om alsnog zijn gelijk te halen, en kunnen we weer van vooraf aan beginnen.

Premier Rutte nam al een voorschot toen hij aangaf „geen principiële bezwaren” te zien in eventuele samenwerking met FVD, waarbij het de vraag is of de VVD op dat vlak überhaupt principes heeft. Het maakt in ieder geval duidelijk hoe de premier ‘van alle Nederlanders’ kijkt naar landgenoten met een Marokkaanse achtergrond. Inderdaad, als Marokkaanse vreemdelingen ín Nederland. Net als Baudet.

