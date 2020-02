Sanders wint voorverkiezingen Democraten in New Hampshire

Presidentskandidaat Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezingen in de staat New Hampshire gewonnen. Maar het was een krappe overwinning: Sanders, die in 2016 hier Hillary Clinton nog versloeg met 60 procent van de stemmen, haalde dit jaar zo’n 26 procent. De senator uit buurstaat Vermont speelde iets van een ‘thuiswedstrijd’, maar werd op de hielen gevolgd door nummer twee, Pete Buttigieg, die bijna 24,5 procent behaalde. Op de derde plaats kwam Amy Klobuchar, senator van Minnesota, met krap 20 procent van de stemmen.

De tweede voorverkiezingen van campagnejaar 2020 zijn uitgelopen op een nieuwe vernedering voor oud-vicepresident Joe Biden. Hij heeft zijn hele campagne opgebouwd rond de boodschap dat hij bij uitstek de Democraat is die zittend president Donald Trump kan verslaan. Bij de eerste caucus in Iowa, vorige week, eindigde hij op de vierde plaats. In New Hampshire werd hij zelfs vijfde en haalde hij de kiesdrempel van 15 procent in de verste verte niet. Hij verdient daarmee geen enkele gedelegeerde uit New Hampshire voor de Democratische Conventie waar deze zomer de presidentskandidaat wordt gekozen.

De 77-jarige Biden wachtte zijn nederlaag in New Hampshire niet af. Hij vloog direct naar South Carolina, waar op 29 februari de vierde voorverkiezingen plaatsvinden. Met een electoraat dat voor 60 procent uit Afrikaans-Amerikaanse kiezers bestaat, verwacht Biden daar ruim te winnen. „Het gevecht is nog niet eens begonnen”, zei Biden tegen zijn aanhang in South Carolina.

Ook senator Elizabeth Warren blijft achter

Ook voor Elizabeth Warren, senator uit een andere buurstaat van New Hampshire, Massachussetts, liep de verkiezingsavond uit op een teleurstelling. Zij haalde de 10 procent niet, krijgt daarmee ook geen enkele gedelegeerde. Warren heeft niet de ‘luxe’ van Biden: een goede positie bij zwarte en Latino kiezers. Zij moest haar electorale kracht bewijzen in deze eerste twee staten en dat is niet gelukt. In Iowa werd ze derde op ruime afstand van Sanders en Buttigieg.

De winnaars van de eerste twee voorverkiezingen kozen in hun dankrede de aanval – op elkaar. Buttigieg zei dat „de politiek van ‘my way or the highway’ een garantie is voor de herverkiezing van Donald Trump.” Buttigieg verwijt Sanders steeds dat hij geen compromis wil aangaan en dat hij daarmee Amerikanen uitsluit die het niet met zijn relatief zeer linkse politiek eens zijn.

Sanders herhaalde tegenover zijn aanhang de kritiek op Buttigieg dat die zijn campagne laat financieren door rijke Amerikanen. „Wij pakken de miljardairs aan”, zei Sanders, „en we pakken de kandidaten aan die zich door miljardairs laten financieren.”

Yang en Bennett staken campagnes

Twee Democratische kandidaten hebben na New Hampshire hun deelname beëindigd. Senator Michael Bennet van Colorado doekte een fletse campagne op. Zakenman Andrew Yang, die zich verrassend lang bleef kwalificeren voor de Democratische debatten en die het goed deed in de peiling, haalde bij de eerste twee voorverkiezingen nauwelijks stemmen.

Volgende halte in de race naar de Democratische kandidatuur is de caucus in Nevada op 22 februari. Hier domineert een grote Latino bevolking het electoraat. Daarachter doemt Super Tuesday op, als veertien staten op dezelfde dag hun Democratische primaries hebben, waaronder de dichtbevolkte staten Californië en Texas.