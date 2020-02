Salvini wacht een proces wegens weigering schip met migranten toe te laten

Matteo Salvini, leider van de antimigratiepartij Lega en in peilingen de populairste politicus van Italië, moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn weigering vorig jaar om op zee geredde immigranten toe te laten in Italië. Salvini was toen minister van Binnenlandse Zaken.

De Italiaanse Senaat stemde woensdagmiddag vóór opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Salvini, die nu senator is. Salvini hoopt deze zaak in zijn voordeel te kunnen ombuigen. Bij zijn verweer in de Senaat zei Salvini woensdag dat hij „het schone geweten (heeft) van iemand die zijn land en zijn mensen heeft verdedigd”.

Het openbaar ministerie van de Siciliaanse stad Catania had toestemming gevraagd aan het parlement om Salvini te vervolgen wegens machtsmisbruik en gijzeling van personen.

Het draait om een affaire uit juli vorig jaar. Een schip van de Italiaanse kustwacht, de Gregoretti, had 140 migranten opgepikt die op niet-zeewaardige boten uit Libië waren vertrokken in de hoop Italië te bereiken. Salvini was op dat moment minister van Binnenlandse Zaken, in het voorgaande kabinet. Ruim twintig migranten met medische problemen mochten van boord worden gehaald, maar Salvini gaf de Gregoretti aanvankelijk geen toestemming om aan te meren in een Siciliaanse haven.

Dat een Italiaans schip niet mocht aanleggen in een Italiaanse haven, leidde tot grote verontwaardiging. In de zomerhitte en op een schip dat niet bedoeld was voor zo veel mensen, werd de situatie op de Gregoretti snel slechter. Pas na vier dagen haalde Salvini bakzeil.

Verdediger van het vaderland

Salvini, wiens politieke gok later die zomer ertoe leidde dat zijn partij regeringsmacht kwijtraakte, heeft duidelijk gemaakt dat hij deze affaire wil aangrijpen om zich eens te meer te profileren als „de verdediger van het vaderland’’ tegen een ongeregelde stroom immigranten. Critici van zijn harde lijn inzake migratie juichen de rechtszaak juist toe.

Er is nog geen datum vastgesteld voor een proces tegen Salvini. Later deze maand moet de Senaat een besluit nemen over de parlementaire onschendbaarheid van Salvini in een vergelijkbare zaak, uit augustus 2019. Toen was het een boot van de Spaanse hulporganisatie Open Arms die geen toestemming kreeg om in Italië aan te meren.