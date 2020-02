Robin Haase na sterke start toch direct uitgeschakeld in Rotterdam

Robin Haase heeft zich woensdagmiddag na een spannende partij niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De 32-jarige Nederlandse tennisser begon sterk tegen de veel hoger geklasseerde Belg David Goffin, maar moest uiteindelijk na 2,5 uur buigen in drie sets: 6-3, 6-7 (5), 5-7.

Haase, de nummer 167 van de wereldranglijst, liet zich aan het begin van de partij direct gelden tegen de Belgische nummer 10 van de wereld. Met goed spel ging de eerste set met 6-3 naar de Nederlander. In de tweede set ging het voortdurend gelijk op. Dat draaide uit op een tiebreak die nipt werd gewonnen door Goffin. Die tik kwam Haase niet meer te boven, hij werd direct gebroken in de derde set en kon die achterstand niet meer goedmaken. In 2017 kwam Haase na een boeiende partij ook al net tekort tegen Goffin.

Het is voor Haase het twaalfde jaar dat hij meedoet aan het ATP-toernooi van Rotterdam, dat nog tot zondag duurt. Zijn beste resultaat in het enkelspel was het bereiken van de kwartfinale in zowel 2008 als 2018. Die laatste memorabele wedstrijd verloor hij van Roger Federer, die daarmee destijds op 36-jarige leeftijd en voor het eerst sinds 2012 de koppositie op de wereldranglijst heroverde. Vorig jaar ging Haase ook al roemloos onderuit in de eerste ronde tegen de Rus Michail Koekoesjkin.