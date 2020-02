Recordaantal grote distrubitiecentra geopend in Nederland

Vorig jaar is in Nederland een recordaantal van negentien ‘megadistributiecentra’ geopend. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van adviesbureau Buck Consultants. In 2018 werden dertien zogeheten ‘xxl-distributiecentra’, groter dan 40.000 vierkante meter, geopend. De toename is vooral het gevolg van de groeiende internetverkoop.

Naar verwachting worden dit jaar nog eens 22 nieuwe ‘megadistributiecentra’ opgeleverd. Webwinkels hebben wegens een groeiend assortiment steeds meer opslagruimte nodig en moeten ook meer retourzendingen verwerken. Vorig jaar werden in totaal 31 grote distributiecentra geopend of aangekondigd. Deze hebben een totale oppervlakte van ruim 2 miljoen vierkante meter en creëren naar schatting 12.400 arbeidsplaatsen.

Het aantal grote distributiecentra is sinds 2017 hard aan het stijgen, blijkt uit de cijfers van Buck Consultants. Sinds 2013 zijn in totaal 101 xxl-distributiecentra geopend of aangekondigd. De meeste ‘grijze dozen’ staan in de regio West-Brabant en Noord-Limburg. Het adviesbureau pleit voor de komst van een nationale commissie die onderzoekt welke gevolgen de „verdozing” heeft voor onder meer infrastructuur en landschap.

De snelle toename leidde vorig jaar tot een discussie over de ruimte die de logistieke sector inneemt. Het College van Rijksadviseurs adviseerde het kabinet in oktober om de groei van deze centra terug te dringen. Het adviesorgaan van de overheid wil dat nieuwe centra alleen op bestaande bedrijventerreinen worden gebouwd en geen groen landschap meer opslokken.