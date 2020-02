Politie en justitie niet vervolgd voor onderzoek naar dodelijke overval Gees

Politie en justitie worden definitief niet vervolgd voor hun handelen in het onderzoek naar een dodelijke roofoverval in het Drentse Gees uit 2016. De advocaten van een van de verdachten probeerden vervolging af te dwingen voor onder meer valsheid in geschrift omdat in een proces-verbaal onjuiste informatie was opgenomen. Het hof wees dat woensdag af omdat het niet waarschijnlijk is dat de zaak zou leiden tot een veroordeling.

De zaak draait om het onderzoekswerk van twee politiemensen en twee toenmalige officieren van justitie. Zij zouden allerlei onjuiste informatie in een proces-verbaal hebben gezet. Dat gebeurde toen een onofficieel opgesteld gespreksverslag werd omgezet in een stuk dat wél opgenomen zou worden in het strafdossier. De onjuiste informatie kwam niet in het dossier om de rechter te misleiden, oordeelt het gerechtshof nu. Vervolging is definitief van de baan.

Lees meer over de zaak in Gees: Een overval, een getuige en een aanklager die wil scoren

De klager staat terecht voor een woningoverval waarbij in juni 2016 een 69-jarige bewoner omkwam en diens partner werd vastgebonden en mishandeld. Drie van de vier verdachten werden in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien tot dertien jaar. De zaak van de vierde verdachte die vervolging wilde zien van politie en justitie, Fidan J., werd teruggestuurd naar de rechter.