Paus Franciscus keurt versoepeling celibaat af

De paus Franciscus heeft de versoepeling van het celibaat woensdag afgekeurd. Vorig jaar stemden bisschoppen juist in met het voorstel om het priesterschap in het Amazonegebied open te stellen voor getrouwde mannen, om daarmee het grote tekort aan priesters in de regio tegen te gaan.

Ook hadden de bisschoppen in het gebied voorgesteld dat ook vrouwen permanent diaken konden worden, en dat in de liturgie meer ruimte zou komen voor inheemse – volgens conservatieve katholieken heidense – elementen. Alleen Franciscus moest zijn goedkeuring nog geven aan het voorstel. De afwijzing is een van de belangrijkste besluiten van zijn pontificaat tot nu toe.

Conservatieven binnen het Vaticaan zagen het openstellen van het priesterschap voor getrouwde mannen in de Amazone als een opmars naar verdere versoepeling van het celibaat, ook in andere landen. De afgetreden paus Benedictus XVI waarschuwde zijn opvolger Franciscus begin dit jaar in een boek nog om de regels rond het celibaat niet te versoepelen. Die oproep deed hij, terwijl hij bij zijn aftreden in 2013, als eerste paus in zo’n zeshonderd jaar, had beloofd om zich niet te bemoeien met het werk van Franciscus.