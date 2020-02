Vermoedelijke bombrieven ontploft in Amsterdam en Kerkrade, geen gewonden

In een postsorteercentrum van ABN Amro in Amsterdam en bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade zijn woensdagochtend bombrieven ontploft. Er vielen geen gewonden. Of er een verband is, is volgens de politie nog onduidelijk.

Volgens de politie vond de explosie in Amsterdam even voor 08.00 uur plaats in een postkamer in een bedrijfspand op het bedrijventerrein Sloterdijk. ABN Amro meldt dat het ging om een bombrief die is ontploft in een sorteercentrum van de bank. De politie zei woensdagochtend nog geen nadere details te kunnen geven of bevestigen.

De ontploffing in Kerkrade was rond 08.30 uur eveneens in een postsorteercentrum, daar aan de Wiebachstraat. De Limburgse politie staat in contact met de politie in Amsterdam over de explosies, zo laat een woordvoerder weten, maar kon nog geen uitspraken doen over een mogelijk verband. Specialisten doen onderzoek naar de zaak.

In de afgelopen twee maanden zijn bij meerdere bedrijven bombrieven bezorgd. In Amsterdam ging het om het luxe Hotel Okura en een tankstation. In Utrecht en Rotterdam kregen respectievelijk een tankstation en een autobedrijf een bombrief. Geen van die explosieven ging af.