Onderzoek naar uitzetting asielzoeker naar Bahrein hervat

Het inspectieonderzoek naar de uitzetting van een Bahreinse asielzoeker wordt heropend. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid haar gewezen op nieuwe informatie die relevant is in het onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij woensdag dat ze wil dat die informatie alsnog wordt meegenomen.

Het gaat om vertrouwelijke informatie, zo schrijft Broekers-Knol. De toevoeging daarvan aan het onderzoeksrapport zou „mogelijk tot aanpassing van of aanvulling op” de conclusies kunnen leiden.

Lees ook: IND ‘had risico’s uitzetting Al-Showaikh kunnen voorzien’

Het gaat om de zaak van de Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh. Hij vroeg in 2017 asiel aan, maar dat verzoek werd herhaaldelijk afgewezen. Al-Showaikh werd eind 2018 uitgezet naar zijn geboorteland Bahrein, waar hij vervolgens direct werd opgepakt. Volgens Amnesty International is de 27-jarige na een schijnproces vastgezet op beschuldigingen van betrokkenheid bij terrorisme en gemarteld.

Rapport blijft vertrouwelijk

De mensenrechtenorganisatie heeft grote kritiek op de Immigratie- en Naturalisatiedienst, omdat het door de asielzoeker verstrekte informatie waaruit bleek dat de regering van Bahrein hem als terrorist zag, niet werd meegewogen in het besluit over zijn verblijfsstatus. De inspectie concludeerde dat de IND in de procedure juist heeft gehandeld.

Het rapport daarover lekte in november vorig jaar uit. De Tweede kamer had daarom gevraagd om openbaring van het rapport - de eigenlijke aanleiding voor Broekers-Knols brief aan de Kamer. Zij zal het rapport niet openbaar maken, onder meer vanwege de nieuwe informatie, maar ook omdat de asielprocedure veel persoonsgegevens staan die zij niet publiek wil maken. Bovendien loopt er een klacht tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de zaak, waarop de staatssecretaris geen risico’s wil nemen.