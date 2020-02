Nissan eist bij Japanse rechter 83 miljoen euro van voormalig topman Ghosn

Nissan heeft in Japan een rechtszaak aangespannen tegen voormalig topman Carlos Ghosn. Dat heeft de automaker woensdag bekendgemaakt. Nissan eist een schadevergoeding van omgerekend ruim 83 miljoen euro. Dat is volgens Nissan een „aanzienlijk deel” van de schade die Ghosn het bedrijf vanwege „jarenlang wangedrag en fraude” heeft toegebracht.

De geëiste schadevergoeding is onder meer gebaseerd op frauduleuze betalingen aan Ghosns zus en advocaat en het privégebruik van zakenvliegtuigen en woningen. Nissan wil daarnaast de kosten van interne en juridische onderzoeken naar Ghosn, waaronder in Nederland, op hem verhalen. De automaker verwacht dat het bedrag zal oplopen door toekomstige boetes gerelateerd aan Ghosns handelen.

Nissan heeft sinds augustus al een rechtszaak tegen Ghosn lopen op de Britse Maagdeneilanden. Dit proces draait om betalingen die Ghosn zou hebben gedaan via brievenbusfirma’s. Op die manier heeft hij volgens Nissan onder meer een luxe jacht aangeschaft.

Ontsnapping

Ghosn ontsnapte eind vorig jaar uit Japan, waar hij door justitie wordt verdacht van fraude. Hij zat in afwachting van zijn rechtszaak in huisarrest en stond 24 uur per dag onder cameratoezicht, maar wist te vluchten in een koffer van een muziekinstrument. Sindsdien is hij in Libanon. Ghosn heeft naar de Braziliaanse en Franse ook de Libanese nationaliteit.

Lees meer over de spectaculaire ontspanning van Ghosn uit Japan

Ghosn is naar eigen zeggen slachtoffer van een complot van Nissan en de Japanse justitie. Zij zouden hem weg willen hebben vanwege teruglopende omzet en onvrede over groeiende Franse invloed vanwege een mogelijke fusie met Renault. Ghosn riskeert in Japan een celstraf van tenminste tien jaar.