NAC Breda schakelt verrassend AZ uit in kwartfinale beker

NAC Breda heeft woensdagavond in Alkmaar voor een daverende stunt gezorgd door AZ uit te schakelen in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. In het AFAS Stadion werd het 1-3 voor de bezoekers die een niveau lager uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. NAC schakelde in de vorige ronde van het toernooi ook al PSV uit.

De Bredanaren kwamen na 35 minuten op voorsprong door een doelpunt van middenvelder Mounir El Allouchi op aangeven van Robin Schouten. De 21-jarige rechtsback, die in de jeugd enkele jaren voor AZ speelde, was na een lange rush naar voren ook verantwoordelijk voor de 0-2 na precies een uur spelen. Namens de thuisploeg maakte Oussama Idrissi vijf minuten later de aansluitingstreffer met een prachtig afstandsschot in de bovenhoek: 1-2. Hoewel AZ aandrong, was het de Spaanse NAC-speler Javier Noblejas die in de 86e minuut de beslissing bracht.

De bekerzege komt op een gunstig moment voor NAC-trainer Peter Hyballa. De 44-jarige Duitser nam begin deze maand het stokje over van de ontslagen Ruud Brood. Later vanavond komen Vitesse en Ajax nog in actie in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. Die wedstrijd begint om 20.45 uur in Arnhem.