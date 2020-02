‘Vader die Diya (8) doodde, was verminderd toerekeningsvatbaar’

De vader die zijn dochter Diya (8) vorig jaar maart in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam om het leven bracht, was „ten minste verminderd toerekeningsvatbaar”. Dat concludeert psychiatrische observatiekliniek het Pieter Baan Centrum, zei advocaat Mirjam Levy van de vader woensdag tijdens een regiezitting in de strafzaak.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) zou de mogelijkheid openhouden dat vader Nirmalkoemar B. (41) volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het incident. Het PBC, dat de vader vorig jaar heeft geobserveerd, concludeert ook dat hij „kwetsbaar” is voor psychoses, zei Levy.

De vader van Diya heeft bekend dat hij haar op 15 maart vorig jaar om het leven heeft gebracht. Het meisje werd ’s avonds laat zwaargewond in het Maasstad Ziekenhuis aangetroffen en overleed kort daarna. In de week voor het incident voelde de vader zich angstig en bedreigd en zocht hij hulp bij de politie en diverse zorg- en hulpinstanties. Ook ging hij drie keer naar het Maasstad Ziekenhuis voor zichzelf, in gezelschap van het meisje en haar moeder.

Lees de reconstructie Ze ligt daar. Kijk maar

Van advocaat wisselen

De vader wilde vorige week van advocaat wisselen, maar na overleg blijft advocaat Levy hem verdedigen. Volgens haar was het voor het PBC lastig om een juiste inschatting van de vader te maken, omdat hij wegens „gebitsklachten” beperkt zou hebben meegewerkt. Het PBC weet niet of die klachten echt waren, of dat de vader pathologisch weigerde om mee te werken of bewust een „manipulerende houding” heeft aangenomen, zegt zij. De advocaat zal de medische gegevens van de vader nu toesturen aan het PBC om aan te tonen dat hij klachten had.

Het PBC zou langdurige tbs met dwangverpleging voor de vader adviseren, volgens advocaat Levy. Zelf pleit zij voor voorwaardelijke dwangverpleging. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, voorlopig gepland op 20 april, mogen de psychiater en psycholoog van het PBC gehoord worden, zegde de rechtbank de advocaat woensdag toe. Het PBC geeft geen commentaar op individuele casussen, zegt een woordvoerder.

Vader blokkeert

De vader van Diya heeft vooralsnog geen verklaring afgelegd waarom hij zijn dochtertje heeft gedood. Volgens zijn advocaat weet hij het niet meer, hij blokkeert als hij erover moet praten, verklaarde zij eerder.

De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Veiligheid en Justitie hebben dinsdag een inspectierapport uitgebracht over de zaak-Diya. Haar dood was waarschijnlijk niet te voorkomen, omdat er geen acuut gevaar van de vader richting zijn kind uitging, is hun conclusie. De moeder en haar advocaat Nelleke Stolk vinden het rapport „inhoudelijk onvolledig” omdat de voorgeschiedenis van het gezin niet is meegenomen. Zij willen een aanvullend rapport van de inspecties waarin het gezinsdossier wel is opgenomen.

In de Rotterdamse gemeenteraad is morgen een zogenoemd actualiteitendebat over de zaak-Diya, aangevraagd door oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. Het gezin van Diya was al langer bekend bij politie en hulp- en zorginstanties, wat contrasteert met eerdere uitlatingen van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de gemeente, volgens raadslid Tanya Hoogwerf.