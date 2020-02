Loonstijging bij bedrijven in januari grootst in tien jaar

De cao-lonen in het bedrijfsleven zijn in januari 3,4 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste loonstijging in tien jaar tijd. Gemiddeld klommen de lonen in deze sector in 2019 2,4 procent. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

De loonstijging heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. In januari waren er voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden in Nederland. De drie maanden daarvoor daalde het aantal werklozen maandelijks met zevenduizend.

Het gaat al jaren economisch goed, desondanks bleven de lonen veelal achter bij inflatie. Afgelopen zomer bekritiseerde zelfs premier Mark Rutte het bedrijfsleven om deze reden tijdens een VVD-congres. „Op dit moment klotsen de winsten tegen de plinten, maar het enige wat stijgt is het salaris van de topmannen”, zei Rutte. In het derde kwartaal van 2019 werd al duidelijk dat de cao-lonen gemiddeld 2,6 procent stegen, dat was de hoogste gemiddelde stijging in tien jaar tijd. Nu haalt ook de particuliere sector in.