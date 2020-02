Lage rente drukt winst ABN Amro

Door de lage rentestanden is vorig jaar de winst van ABN Amro gedaald. De nettowinst van de bank in 2019 komt uit op ruim 2 miljard euro. Dat is een daling van ruim 300 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit jaarcijfers die de bank woensdag heeft bekendgemaakt. De winstdaling kwam ook doordat ABN Amro in het laatste kwartaal uit voorzorg meer geld opzij moest zetten.

ABN trof in het vierde kwartaal hogere voorzieningen voor leningen die mogelijk niet terugbetaald zullen worden. Dat gebeurde vooral in de offshoresector, waar veel bedrijven het lastig hebben door de gedaalde olieprijzen. De winst in het laatste kwartaal was daardoor 316 miljoen euro, even hoog als in het vierde kwartaal van 2018.

Inmiddels zijn meer dan tweeduizend mensen bezig om het antiwitwasbeleid van de bank te verbeteren. In het tweede kwartaal zette de bank 114 miljoen euro opzij voor extra onderzoek naar zijn klanten. De Nederlandsche Bank (DNB) eiste toen dat ABN particuliere klanten in Nederland moest doorlichten. De bank zegt vooruitgang te boeken in het „op orde brengen” van de klantdossiers, wat naar verwachting in 2022 is afgerond.

0 procent rente

ABN Amro was begin dit jaar de eerste grote consumentenbank in Nederland die de rente voor particuliere klanten verlaagde naar 0 procent. Voor particuliere en zakelijke klanten met meer dan 2,5 miljoen euro geldt vanaf 1 april een negatieve spaarrente van 0,5 procent. In navolging van ABN voerden ook concurrenten ING en Rabobank een negatieve rente in voor vermogende klanten.