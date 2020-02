Met kinderen en kleinkinderen van 9, 7 en 4 op familiebezoek in Frankfurt. Al wandelend kwamen wij uit bij de kathedraal in Frankfurt. De kleinkinderen zijn niet opgevoed met een geloof, maar wilden wel graag even dat grote gebouw van binnen bekijken. Onder de indruk een ronde in de kathedraal gemaakt. Toen ik aan Hugo van 7 vroeg of hij wist wie die persoon aan het kruis was, antwoordde hij: Vincent van God?

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl