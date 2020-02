Kamer onderzoekt ‘verlies menselijke maat’ bij Belastingdienst, UWV

De Tweede Kamer heeft een parlementair onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en het rijbewijsbureau CBR. Gekeken wordt onder andere naar hoe het „verlies van de menselijke maat” voorkomen kan worden, en wat de rol daarin is van de Kamer. Het onderzoek begint volgende maand, vorige week besloten, is dinsdag bekendgemaakt.

Voor het onderzoek wordt een tijdelijke commissie ingesteld, die zal terugkijken op de periode 2015 tot en met 2019. Wie in de commissie komen te zitten is op dit moment nog niet bekend. Het rapport moet in maart 2021 afgerond zijn. Voor het instellen van het onderzoek diende CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma afgelopen september een motie in, die werd aangenomen door de Kamer.

Uiteindelijk worden drie tot vijf uitvoeringsorganisaties onder de loep genomen, maar de bovengenoemde drie worden in ieder geval onderzocht. Het uiteindelijke doel is te zorgen dat overheidsbeleid uitvoerbaar blijft, staat in de opzet van het onderzoek. „Mensen hebben recht op een betrouwbare overheid waarmee je snel en goed in contact kunt komen”, zegt het CDA op Twitter. „Daarom komt er een onderzoek naar hoe dit beter kan.”

Problemen bij de uitvoeringsorganisaties haalden afgelopen jaren vaak het nieuws. Zo was er de affaire bij de Belastingdienst waar kinderopvangtoeslaguitkeringen ten onrechte werden stopgezet bij zeker honderden ouders, waardoor zij in financiële problemen kwamen. De oplopende wachtlijst voor de medische keuring van oudere automobilisten, zorgde bij het CBR voor een miljoenentekort. En het UWV haaldehet nieuws onder andere door falende IT-systemen en het verstrekken van uitkeringen aan gevangenen of andere mensen die hier geen recht op hebben.