Jarenlange celstraf voor brein achter aanslag Mumbai

De Pakistaanse moslimfundamentalist Hafiz Saeed, het vermoedelijke brein achter de aanslag in Mumbai in 2008, is woensdag veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor het financieren van terrorisme, melden persbureaus. Hoe lang hij precies de cel in gaat is onduidelijk. De Pakistaanse openbaar aanklager heeft het over elf jaar, terwijl Saeeds advocaat zegt dat hij veroordeeld is tot zes jaar gevangenis. Bij de aanslagen kwamen meer dan 160 mensen om het leven en raakten 300 mensen gewond.

Saeed werd vorige zomer opgepakt in zijn thuisland, Pakistan. In december werd hem het inzamelen van gelden voor een verboden organisatie ten laste gelegd. Saeed heeft gezegd onschuldig te zijn.

De Verenigde Staten drongen bij Pakistan al jaren aan op de arrestatie van Saeed. Ze beloofden in 2012 zelfs 10 miljoen dollar voor de arrestatie van de verdachte. Een Pakistaans regeringsvertegenwoordiger zei toen tegen The Washington Post: „we kunnen onze onderdanen niet arresteren op basis van geruchten en om India een plezier te doen.”

Lashkar-e-Taiba

Saeed kreeg meermaals huisarrest opgelegd. De laatste keer was in 2017 en duurde tien maanden. Tijdens zijn huisarrest heeft hij ook een politieke partij opgericht en voerde hij campagne om in het parlement te komen. Saeed is de mede-oprichter van de Pakistaanse paramilitaire beweging Lashkar-e-Taiba: het ‘leger der zuiveren’. De groepering runt trainingskampen, scholen, ziekenhuizen en een uitgeverij.

Zowel India als de Verenigde Staten houden deze groep verantwoordelijk voor een vier dagen durende reeks van aanslagen en gijzelingen in Mumbai, twaalf jaar geleden. Tien schutters vielen met explosieven en autobommen verschillende doelen aan, waaronder een treinstation, hotels, een restaurant, taxi’s en een bioscoop. Ook poogden de terroristen een ziekenhuis binnen te dringen en patiënten te vermoorden, maar dit lukte niet.