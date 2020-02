In deze musical stierf Marilyn Monroe niet

Geruchten dat een overleden beroemdheid eigenlijk nog leeft, kunnen hardnekkig zijn. Op zo’n idee is de musical Goodbye, Norma Jeane gebaseerd, een bewerking van een Vlaamse productie uit 2017. In deze voorstelling bezoekt een jonge journalist een vrouw, waarvan hij vermoedt dat zij Marilyn Monroe is – hoewel zij 20 jaar eerder gestorven zou zijn. De journalist confronteert haar met zijn ‘bewijzen’, waarop de dame begint te vertellen over haar leven als Norma Jeane Baker, de eigenlijke naam van Marilyn.

Voor een musical met zo’n sensationeel uitgangspunt is Goodbye, Norma Jeane in regie van Martin Michel een opvallend intieme voorstelling. De gesprekken tussen de journalist (Soy Kroon) en Norma Jeane (Ellen Pieters) zijn verweven met momenten uit het leven van Marilyn Monroe (Brigitte Heitzer). In een mooi, maar statisch decor vlammen de drie acteurs én drie muzikanten. De composities bezorgen je kippenvel, als ze van ingetogen naar bombastisch schuiven.

Het scenario van Allard Blom is talig. Uit de dialogen ontstaat een beeld van de beroemdheid, gecombineerd met bespiegelingen over roem en maakbaarheid. Marilyn heeft zichzelf omgevormd tot een verleidster pur sang. Ze wordt begeerd, maar nauwelijks nog serieus genomen. Machtige mannen zoeken haar gezelschap, maar zetten haar vervolgens aan de kant: een dom blondje, alleen geschikt voor affaires.

Heitzer speelt Marilyn verleidelijk, met haar kenmerkende platinablonde kapsel. Ze windt mannen om haar vinger en scharrelt graag rond in een niemendalletje, maar is geen lege huls. Tobbend probeert ze zichzelf terug te vinden, terwijl de roem zijn tol eist. Pieters is haar tegenhanger: pittig, maar berustend. Zij heeft zich neergelegd bij een bestaan buiten de schijnwerpers en blikt zonder weemoed terug. Kroon draait om hen heen – eerst nog bewonderend, maar steeds provocerender. Zo ontstaat een steekspel, met Marilyn als sprankelend middelpunt.

Musical Goodbye, Norma Jeane van De Theater BV, Gezien: 10/2, Goudse Schouwburg, Gouda. Te zien t/m 3/5. Inl: marilynmusical.nl ●●●●●