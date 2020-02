Hoe arts en algoritme collega’s worden

Algoritmes zijn steeds beter in staat medische informatie te analyseren en zo een arts bij de diagnose te helpen. Maar wat als het algoritme slimmer wordt dan de arts? En willen de patiënten wel een robot als dokter?

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.