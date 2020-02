Grapperhaus: Rusland wilde verdachten MH17 zelf berechten

De Russische autoriteiten hebben Nederland gevraagd om de strafvervolging van de drie Russische verdachten van het MH17-strafproces aan Rusland over te dragen. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal staan vier mannen terecht voor betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig waarbij in 2014 alle 298 inzittenden om het leven kwamen.

Het verzoek blijkt al op 17 oktober 2019 te zijn gedaan per brief. „Hierop is door de Minister van Justitie en Veiligheid geantwoord dat de overdracht van strafvervolging ten aanzien van de drie Russische verdachten door de Nederlandse autoriteiten geen optie is en niet in overweging is genomen”, schrijft Grapperhaus.

Nederland heeft vervolgens wel gevraagd of Rusland bereid is om het eventueel opgelegde vonnis aan de drie Russische verdachten over te nemen. In dat geval zouden zij hun straf in Rusland kunnen uitzitten. Of Rusland is ingegaan op dat verzoek, blijkt niet uit de brief.

Nederland heeft de Russen de afgelopen jaren meermaals opgeroepen om mee te werken aan het onderzoek naar de vliegramp. Daarbij blijft het kabinet ook de komende weken nog op aandringen, zowel bij Rusland als bij andere landen, zo schrijft Grapperhaus.

Op 9 maart gaat het MH17-proces van start bij de rechtbank in Den Haag. Naast de drie Russen staat één verdachte met de Oekraïense nationaliteit terecht. De vier verdachten zijn aangewezen door opsporingsautoriteiten die samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) - Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland. Deze landen hebben in juli 2017 gezamenlijk besloten dat de vervolging in Nederland plaatsvindt. Een van de Russische verdachten zal worden bijgestaan door twee Nederlandse advocaten.