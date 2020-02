Grapperhaus bereid tot overleg over regeling met Julio Poch

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) is na een onderzoek bereid met de advocaten van Julio Poch te overleggen om tot een regeling te komen. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister. Dinsdagavond zeiden de advocaten van Poch in het televisieprogramma Jinek dat de minister bereid was met hen rond de tafel te gaan zitten. Maandag werd bekend dat Nederland achter het plan zat om de Argentijns-Nederlandse piloot in 2009 in het buitenland op te laten pakken. Poch wil een schadevergoeding van de Nederlandse Staat.

Grapperhaus wil wachten met het overleg tot het onafhankelijke onderzoek naar de kwestie is afgerond. Hoelang dit nog gaat duren, dat bepaalt de commissie-Machielse, die het onderzoek uitvoert. Aan wat voor regeling de minister denkt, wil hij nog niet zeggen. „Daar gaan we niet op vooruitlopen”, zei een woordvoerder woensdag.

Poch werd verdacht van het deelnemen aan de ‘dodenvluchten’, waarbij in de jaren zeventig tegenstanders van het toenmalige dictatoriale regime in Argentinië uit een vliegtuig in zee werden gegooid. Poch zat vanaf 2009 jarenlang in de cel, maar is in 2017 vrijgesproken.

Zie hier het fragment uit Jinek: