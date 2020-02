Freelancers NRC voeren actie voor betere positie

Freelance medewerkers van NRC voeren deze donderdag actie door niet beschikbaar te zijn voor diensten. Ze vragen aandacht voor de positie van freelancers binnen de organisatie. De freelancers zijn in gesprek met de hoofdredactie, onder meer over hogere tarieven en meer duidelijkheid over carrièreperspectieven. Zeker 55 freelancers steunen de actie van donderdag.

Ook de ondernemingsraad en de redactieraad voeren gesprekken met de hoofdredactie over de positie van flexwerkers bij NRC. „Wij denken dat het in het belang is van NRC om voor alle medewerkers, in vaste dienst of niet, een goede werkgever te zijn”, aldus de voorzitters van OR en RR in een e-mail aan de hele organisatie.

Bij NRC is het aantal medewerkers de afgelopen jaren gegroeid, vooral door werkzaamheden van freelancers op de redactie. De groei hangt samen met de digitale ontwikkeling van de krant. „Freelancers zijn belangrijk voor NRC”, zegt hoofdredacteur René Moerland. „Ik heb er begrip voor dat zij dat aan de organisatie willen laten voelen. Ons gesprek met hen gaat op een goede manier door.”

In het bericht van ondernemingsraad en redactieraad stellen de freelancers: „We willen de urgentie laten voelen, ons zichtbaarder maken, en hopelijk op de hele redactievloer het gesprek openen over de omvang en verdeling van het flexwerk bij NRC.”

Online-afdelingen

„Het gaat om freelancers bij NRC op cruciale afdelingen, zonder duidelijk perspectief op doorgroeimogelijkheden en zonder een jaarlijkse indexatie van de tarieven”, licht onlineredacteur Matthijs Valent toe namens de groep freelancers. „Daarin verschilt NRC overigens niet van veel andere nieuwsorganisaties. Vooral online-afdelingen, zoals de nieuwsdienst en de podcast, draaien grotendeels op freelancers. Dat is geen flexwerk meer, maar structureel werk. Veel van ons vinden dan ook dat freelancers die langlopend en meer dan drie dagen per week dezelfde functie vervullen, in dienst moeten worden genomen of in ieder geval meer helderheid moeten krijgen over hun kansen hierop.”

Lezers zullen vermoedelijk weinig merken van de actie. De taken van de actievoerende freelancers worden overgenomen door andere medewerkers.

Bredere discussie

De discussie over de positie van freelancers leeft ook bij andere nieuwsorganisaties in Nederland. Zo voerden vorig jaar twee freelancers een rechtszaak tegen hun opdrachtgever DPG Media (voorheen de Persgroep) over de vergoedingen van hun werk voor de regionale kranten van het concern. In november oordeelde de rechter in Amsterdam dat die tarieven omhoog moeten. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) voert al enige tijd campagne voor een betere positie van flexibele arbeidskrachten in de journalistiek.