Franse Justitie onderzoekt geldstromen in zaak moord Maltese journaliste

Het Franse parket heeft een onderzoek geopend in verband met de aanslag die twee jaar geleden de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia van het leefde beroofde. Justitie gaat na of verdachten in die zaak in Frankrijk financiële opbrengsten hadden die werden ingezet om overheidsambtenaren in Malta te corrumperen.

De Maltese oligarch Yorgen Fenech, die ervan verdacht wordt opdracht te hebben geven tot de moord op de onderzoeksjournaliste, bezit in Frankrijk meerdere hotels en een paardenstal. De persvrijheidsorganisatie Reporters sans Frontièrs (Verslaggevers Zonder Grenzen, RSF) en de familie van Galizia, die het gerechtelijk onderzoek op de voet volgen, vermoeden dat de inkomsten daarvan zijn gebruikt bij corrupte zaken - juist zaken die de journaliste boven tafel probeerde te krijgen.

Ook wordt onderzocht of de Franse investeringen van de zakenman gebruikt werden om „de daders van de autobomaanslag van 16 oktober 2017 te betalen”.

Kritiek politiek en politieonderzoek

Het onderzoek in Frankrijk wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de bestrijding van corruptie en fiscale delicten. Dat heeft woensdagavond in een communiqué laten weten dat het onderzoek zal worden uitgevoerd in „nauwe samenwerking” met het onderzoek van de Maltese gerechtelijke autoriteiten naar de feiten van de moord.

Fenech werd in november vorig jaar opgepakt, toen hij met zijn jacht Malta probeerde te ontvluchten, en aangeklaagd voor de moord op Galizia.

Na de aanslag is duidelijk geworden dat het openbaar bestuur van Malta tot op het hoogste niveau gecorrumpeerd was. Zo zou ook Keith Schembri, de stafchef van de voormalig premier Joseph Muscat en vriend van zakenman Fenech, betrokken zijn geweest bij het moordcomplot, evenals de oud-minister Konrad Mizzi. In de nasleep van de moord op de bekende journaliste kwam ook de regering aan het wankelen; veel mensen hadden ook kritiek op het verloop van het politieonderzoek. In de nasleep stapte Muscat half januari op.