Fotobeurs Unseen maakt doorstart met nieuwe eigenaren

De twee weken geleden failliet verklaarde fotobeurs Unseen maakt een doorstart met nieuwe eigenaren. De kunstbeurs Art Rotterdam en het online galerieplatform GalleryViewer zullen op 18 tot 20 september de negende editie van Unseen organiseren. Dat gebeurt opnieuw in het kunst- en cultuurdorp Westergas in het Amsterdamse Westerpark, dat mede-eigenaar van de beurs is geworden.

Fons Hof, al 21 jaar directeur van Art Rotterdam, de belangrijkste Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst, wordt de directeur van Unseen. Op Art Rotterdam vroegen vele galeriehouders hem vorige week of hij de fotobeurs niet wilde voortzetten. Hof: „Dat vertrouwen was voor ons doorslaggevend om samen met Westergas een bod op de activa van Unseen uit te brengen. De beurs is uitgegroeid tot een ijzersterk merk, dat veel betekend heeft voor de emancipatie van fotografie als kunstmedium. Het zou echt enorm zonde zijn als dat verloren was gegaan.”

Unseen werd in 2012 opgezet door door fotografiemuseum Foam, communicatie- en designbureau Vandejong en Platform A, een initiatief dat vernieuwende culturele ondernemingen steunt. Met steun van de BankGiro Loterij en het Blockbusterfonds groeide de beurs uit tot een groots en internationaal fotofestival, dat jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers trok. In 2017 kreeg het festival twee tegenslagen te verwerken: partner Foam stapte op en de steun van het Blockbusterfonds hield op.

‘Dure recepties stoppen we mee’

Hof zegt de finesse van het faillissement niet te kennen. Op basis van de omzetcijfers van Unseen heeft hij de verwachting dat de beurs met de ervaring van zijn Art Rotterdam-organisatie rendabel te organiseren is.

Hof gaat samen met Johan de Bruijn, met wie hij in 2018 GalleryViewer.com heeft opgericht, op de kosten van de fotobeurs letten. „Voor de oude organsatie van Unseen was the sky the limit. Dure recepties in het buitenland om Unseen te promoten, daar stoppen we mee. De bezoekers zullen denk ik niet merken dat er andere eigenaren zijn.”

De digitale catalogus van Unseen zal in september op GalleryViewer.com worden gepubliceerd. De Bruijn: „GalleryViewer.com en Unseen zullen elkaar versterken en laten groeien. De fotobeurs is altijd erg goed geweest in het bereiken van nieuwe groepen kunstliefhebbers; vaak kochten zij op Unseen hun eerste werk. Juist dat publiek wil zich online op het aanbod oriënteren voordat ze een kunstwerk in de galerie of op de beurs in het echt gaan bekijken.”

Ook Duncan Stutterheim, mede-eigenaar van Westergas, is blij met het behoud van Unseen. In een persbericht zegt hij: „Unseen is al negen jaar een van onze belangrijkste culturele evenementen.”