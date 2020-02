Favoriet Medvedev strandt al in eerste ronde ABN Amro-toernooi

Daniil Medvedev is in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament, waar hij gold als favoriet, al uitgeschakeld. De Russische nummer 5 van de wereld werd woensdagavond verrast door de Canadees Vasek Pospisil, die 99 plekken lager staat op de wereldranglijst. Het werd 6-4 6-3 en de partij duurde maar 67 minuten.

Medvedev werd door zijn sterke seizoen 2019 gezien als een belangrijke kandidaat voor de titel: hij stond bovenaan de plaatsingsranglijst van het toernooi. De 24-jarige Rus schreef vorig jaar vier toernooien op zijn naam, waaronder de twee masterstoernooien in Cincinnati en Shanghai.

Pospisil daarentegen werd pas op het laatste moment aan het deelnemersveld toegevoegd. Hij zou zijn opwachting maken in het kwalificatietoernooi, maar kreeg een plekje in het hoofdtoernooi omdat hij vorig weekend finalist was in Montpellier. Eerder op woensdag slaagde ook Robin Haase er niet in om de tweede ronde het toernooi in Rotterdam, dat tot en met zondag duurt, te halen.