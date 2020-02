Ex-baas Mexicaans staatsoliebedrijf opgepakt op verdenking corruptie

De voormalige bestuursvoorzitter van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex, Emilio Lozoya, is gearresteerd in de Spaanse stad Malaga op verdenking van corruptie. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Lozoya, van wie gedacht werd dat hij in Duitsland verbleef, werd gezocht op verdenking van betrokkenheid bij de almaar uitdijende corruptie-affaire rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Lozoya was een vertrouweling van de vorige Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. Hij bestuurde Pemex van 2012 tot 2016. Volgens Reuters is de zaak tegen Lozoya de grootste anti-corruptie-zaak sinds Andrés Manuel López Obrador president van Mexico is geworden in december 2018. Obrador heeft gezworen corruptie uit roeien en zet ook in op vervolging van alle betrokkenen bij het Odebrecht-schandaal.

De voormalige bestuursvoorzitter van Pemex wordt ervan beschuldigd dat hij zo’n 10 miljoen dollar (9,2 miljoen euro) aan steekpenningen heeft aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf. Zelf ontkent Lozoya. In 2017 zei hij: „Ik heb niets te verbergen, mijn geweten is zuiver.” Lozoya zou het geld van Odebrecht onder meer hebben gebruikt om de verkiezingscampagne van oud-president Nieto te financieren.

Odebrecht betaalde tussen 2001 en 2016 omgerekend zo’n 724 miljoen euro aan steekpenningen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Het bedrijf staat ook centraal in het grote corruptieonderzoek Operatie Lava Jato (Wasstraat), een smeergeldaffaire rondom het Braziliaanse semistaatsoliebedrijf Petrobras. Meerdere presidenten en hoge overheidsfunctionarissen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen, zijn betaald door Odebrecht in ruil voor bouwopdrachten en invloed. Ook zou volgens het Nederlandse openbaar ministerie zo’n 100 miljoen euro aan verdacht geld via Nederlandse bedrijven zijn gestroomd.