Een strip voorspelde al in 2003: Dolf wordt Heineken-topman

Je kunt nooit hoog komen bij Heineken als je niet in Afrika hebt gezeten. Het is een soort carrièreadvies dat rondgaat binnen het bedrijf. Huidig topman Jean-François van Boxmeer zat er, evenals voormalig financieel directeur René Hooft Graafland en ook Dolf van den Brink, de man die vanaf 1 juni de nieuwe bestuursvoorzitter moet worden van Heineken. De bierbrouwer kondigde de bestuurswissel dinsdag aan.

De 46-jarige Van den Brink begon als trainee in 1998 bij het bedrijf en werd zeven jaar later met andere leden van een talentenklas naar Congo gestuurd. Als commercieel directeur kreeg hij de opdracht daar in korte tijd de markt te leren kennen en zich de lokale cultuur eigen te maken.

Dat Van den Brink daarin slaagde, illustreert een scene uit de documentaire ‘Een Hollands biertje in Afrika’. De Nederlander loopt op het hoofdkantoor in Kinshasa een ruimte met een salesmanager binnen. Als hij binnenkomt, beginnen de Afrikanen te klappen, dansen en zingen.

De bewuste scene:



De manager doet mee en spreekt als een Amerikaanse honkbalcoach zijn team toe: „We hebben de afgelopen twaalf maanden een winstgroei laten zien van niet 1 procent, niet 2, niet 3, niet 4…” De verkopers tellen inmiddels mee „… niet 13, niet 14, maar 15 procent!” Gejuich barst los.

Afrika wordt binnen Heineken als een kweekschool gezien. „Je zit heel dicht bij het oerbedrijf, kunt pionieren en krijgt te maken met een volatiele markt. Red je het in Afrika, dan red je het overal binnen Heineken”, zegt John-Paul Schuirink, voormalig hoofd communicatie bij de bierbrouwer. „Dolf redde het in Congo.”

Familie in de top

Met Van den Brink krijgt Heineken een topman die het perfecte carrièrepad doorliep binnen het bedrijf. Met een studie bedrijfskunde en filosofie op zak - hij volgde ze gelijktijdig aan de Groningse universiteit - deed hij zijn eerste ervaring op bij Vrumona, het frisdrankenbedrijf van Heineken. Daar viel hij volgens collega en vriend Menno Lammerts van Bueren meteen op. „Hij heeft een enorme energie en hij kan denken en schakelen op Champions League-niveau. En vervolgens zorgt hij ook nog dat het goed wordt uitgevoerd.”

Als hij in 2003 vertrekt bij Vrumona, krijgt hij een eigen stripverhaal mee. De eerste jaren van zijn carrière zijn daarin samengevat. Op het laatste plaatje staat een profetie, weet Lammerts van Bueren nog. „Daar stond: en nu op naar de raad van bestuur.”

Als zoon van voormalig ABN Amro-bestuurslid Dolf van den Brink en kleinzoon van een voormalig topman van uitgeverij Elsevier, leek een carrière in de top van het bedrijfsleven bij hem dan ook al in de genen te zitten. Volgens bekenden is het echter niet iets waar hij graag over praat: Van den Brink wil op eigen kracht de top halen.

De wil om te veranderen is „typisch Van den Brink” maar ook een valkuil

Zijn belangrijkste wapens in die missie: een tomeloze energie en competitiedrang. Die heeft hij ook buiten het werk „Als Dolf vanuit Singapore naar Nederland vliegt, kan hij om 8.00 uur aankomen en om 9.00 uur alweer op de mountainbike zitten voor een ritje”, vertelt Lammerts van Bueren. „Dan is er geen jetlag, vooral energie.” Daarnaast kent hij de mensen bij zijn bedrijven door en door - van hoog tot laag. Schuirink: „Als je met Dolf praat, heb je het idee dat je even de belangrijkste persoon op aarde bent.”

Zo weet hij in Congo in een lastige markt zevenhonderd mensen voor zich te winnen en zo in vier jaar het marktaandeel van dochterbedrijf Bralima ruim te verdubbelen naar 74 procent. Het talent mag vervolgens naar de VS waar hij het imago van Heineken moet oppoetsen. „Onder zijn voorganger was het merk erg richting de supermarktschappen opgeschoven”, zegt voormalig collega en oud-topman van Douwe Egberts Michiel Herkemij. „Hij kreeg Heineken weer op de tap in de kroegen.”

Dat Van den Brink wat in zijn mars heeft, valt in die tijd ook tijdschrift Fortune op. Dat plaatst hem in 2012 in de ‘40 under 40’-lijst met talentvolle leiders onder de veertig jaar. Hij krijgt een plek naast onder meer Mark Zuckerberg van Facebook.

Intern pakt hij de bureaucratische Amerikaanse bedrijfscultuur aan. De directeur laat wanden afbreken tussen kantoren en bestelt een glazen muur van 7 meter lang die zijn eigen kantoor transparant moet maken. „Het duurde twee weken voordat mensen daar langs durfden te lopen”, vertelde hij tegen The New York Times.

De wil om te veranderen is typisch Van den Brink, zegt Herkemij, maar ook een valkuil. „Heineken staat er nu goed voor. De belangrijkste uitdaging voor Dolf is dat schip rustig houden. Hoe combineert hij dat met zijn drang om alles te veranderen?”

Aandacht voor Azië

Na enkele jaren in het voor Heineken belangrijke Mexico - waar het bedrijf de markt deelt met grote concurrent AB InBev - komt Van den Brink in 2018 in Azië terecht. Een van de groeimarkten de komende jaren, benadrukt topman Van Boxmeer woensdag. „De consumptiegroei moet de volgende tien jaar vooral uit Zuidoost-Azië, China, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika komen.”

Dat Van den Brink al deze regio’s kent, is volgens Herkemij een groot pluspunt. „Heineken kent meerdere talenten, maar de race naar de top is een estafette. Dolf heeft zijn kaart vol en is rijp voor een bestuursfunctie.”

Een van de andere kroonprinsen binnen het bedrijf, Stefan Orlowski, gaf dinsdag te kennen zijn positie als directeur Europa op te geven en na 22 jaar te vertrekken. Herkemij: „Het klinkt flauw, maar hij had die ervaring in Afrika niet.”

En zo werd die bedrijfswijsheid dan toch bewaarheid.