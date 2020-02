Britse oliegigant BP wil CO2-uitstoot terugbrengen naar nul

De Britse oliegigant BP wil de uitstoot van CO2 in 2050 terugbrengen naar nul. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Met het plan stelt BP een van de meest ambitieuze doelen tot nu toe in de oliesector. Het enige andere oliebedrijf dat een vergelijkbaar doel heeft gesteld is het relatief kleine oliebedrijf Repsol uit Spanje.

BP, dat hoort bij de top-5 van ‘s wereld grootste oliebedrijven, gaat een stap verder dan andere oliemaatschappijen van dat formaat zoals Shell en Total. Die bedrijven kondigden eerder ook al een ‘groene transitie’ aan. Shell heeft alleen als doel de koolstofintensiteit te halveren. De koolstofintensiteit van een energiebron is de hoeveelheid CO2 die in de lucht wordt geloosd voor elke Kilowatt stroom die wordt verbruikt. Dit betekent dat de uitstoot kan toenemen als er meer energie geproduceerd wordt.

Nog niet veel geïnvesteerd

Ook BP zegt de koolstofintensiteit te willen halveren, maar het bedrijf stelt zichzelf een dubbel doel door ook de gehele uitstoot terug te willen brengen naar nul. De net aangetreden bestuursvoorzitter van BP Bernard Looney zegt woensdag in een verklaring: „De wereldwijde koolstofvoorraad is eindig en raakt snel op; we hebben een snelle overgang naar netto nul nodig.”

Hoe BP de uitstoot precies naar nul wil brengen is echter niet duidelijk. Milieuorganisaties zijn daarom meteen al kritisch wegens het gebrek aan details in de plannen.

De uitstoot naar nul brengen zou kunnen door op termijn helemaal niets meer met fossiele brandstoffen te doen, maar kan ook door in de toekomst CO2 op te slaan of uit de lucht te filteren (wat nu nog niet mogelijk is). Op een totaal van 15,2 miljard euro aan investeringen, stak BP vorig jaar maar een half miljard in ‘groene’ technologie. Dat gebrek aan investeringen in groene energie zorgt ook voor kritiek vanuit milieuorganisaties.