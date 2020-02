Autoriteiten N-Ierland vervolgen 52-jarige man voor dood journaliste

De autoriteiten van Noord-Ierland vervolgen een 52-jarige man voor de dood van de journaliste Lyra Mckee in het Noord-Ierse Londonderry vorig jaar. Volgens de politiedienst van Noord-Ierland (PSNI), die woensdagavond een verklaring uitgaf, is de man ook lid van een verboden organisatie.

De verdachte werd dinsdagochtend opgepakt, samen met drie anderen. Hij wordt verder ook vervolgd voor het in het bezit hebben van een vuurwapen.

Lyra McKee kwam in april om het leven toen zij verslag deed van de rellen in Londonderry. In een woonwijk van de stad, die tijdens de jaren zeventig en tachtig vaker toneel was van de Ierse Troubles, was grote onrust ontstaan na een politie-inval. De 29-jarige journaliste stond in de buurt van een politiewagen toen zij werd getroffen door een kogel.

Schutter nog niet gepakt

Later gaf de New IRA in Ierse media toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood: de schutter, een lid van de IRA-splinterorganisatie, zou op de politie hebben geschoten en haar daarbij hebben geraakt.

De man die vanaf woensdag wordt vervolgd is volgens de politie niet de schutter. Dat zou een jongeman zijn. In de verklaring noemt de leidinggevende rechercheur van de PSNI de vervolging „een significante stap”. Wel blijft „de zoektocht naar het bewijs om de schutter voor het gerecht te brengen aan de gang”. De politie noemt diegenen die betrokken zijn bij de dood van McKee „terroristen”.