Zeker vijftien doden door kapseizen overvolle boot Bangladesh

Zeker vijftien Rohingya-vluchtelingen zijn dinsdag om het leven gekomen toen een vissersboot omsloeg voor de kust van Bangladesh. Dat hebben Bengaalse autoriteiten tegen persbureau AFP gezegd. Op de boot zaten ongeveer 130 vluchtelingen. Zeventig mensen hebben het ongeval overleefd, naar de overige opvarenden wordt nog gezocht.

De kleine visserboot van amper dertien meter lang was onderweg naar Maleisië vanuit het zuidoosten van Bangladesh. De opvarenden waren voornamelijk vrouwen en kinderen. Door de grote hoeveelheid mensen sloeg de boot om.

De opvarenden vluchtten weg uit kampen in Bangladesh, waar volgens AP ongeveer 700.000 Rohingya-moslims verblijven. Zij zijn gevlucht uit buurland Myanmar vanwege etnische zuiveringen. In het overwegend boeddhistische land zijn de Rohingya een minderheid. In 2017 zijn naar schatting 9.000 vluchtelingen in Myanmar gedood.